Overstappen naar andere verzekeraar wordt eenvoudiger

Het opzeggen van verzekeringscontracten wordt vanaf 1 oktober gemakkelijker. Zo zullen verzekerden vanaf het tweede contractjaar hun verzekering op elk moment kunnen opzeggen, mits een opzegtermijn van twee maanden.

De nieuwe regels hebben betrekking op verzekeringsovereenkomsten in de tak ‘niet-‘leven, preciseert Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen. Het gaat dan om bijvoorbeeld woningverzekeringen, autoverzekeringen en familiale verzekeringen. Ook bestaande contracten vallen onder de nieuwe regels.

Tijdens het eerste contractjaar wordt de periode waarin de verzekerde zich kan verzetten tegen een stilzwijgende verlenging van het contract, verminderd van drie naar twee maanden. Nadien kan de verzekerde dan op elk moment het contract opzeggen, rekening houden met een opzegtermijn van twee maanden.

Het opzeggen hoeft ook niet langer via een aangetekende brief, maar kan ook met een elektronische handtekening (via bijvoorbeeld itsme). De verzekerde kan voorts aan een tussenpersoon of andere verzekeraar vragen om de nodige stappen te zetten om een verzekeringscontract op te zeggen. De nieuwe verzekeraar moet ervoor zorgen dat de verzekerde gedekt blijft tijdens de overstap.

Voor de verzekeraars wijzigen de opzegvoorwaarden niet, zegt Assuralia. Zij moeten rekening houden met een termijn van drie maanden voor de vervaldag van een contract. En verzekeraars en verzekerden kunnen ook nog steeds een contract opzeggen na de afhandeling van een schadegeval. Vanaf 1 oktober 2024 moeten verzekeraars zich voorts aan een termijn van drie maanden houden om te reageren op schadeclaims. Anders krijgen ze een eerste boete van 300 euro.