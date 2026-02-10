Belgen maken vaker én vroeger een testament op. In 2025 werden er 82.215 opgesteld, bijna 4% meer dan in 2024 en een vijfde meer dan in 2021, meldt de Federatie van het Notariaat (Fednot).

Ook de gemiddelde leeftijd van de opsteller daalde; van 65 naar 63 jaar. In Vlaanderen was er een afname van 64 naar 62.

Verschillen per gewest

Van de 82.215 testamenten in ons land, werden er 57.003 in Vlaanderen opgesteld, goed voor een aandeel van 69%. In Wallonië waren er 20.545 testamenten, in Brussel 4.667.

In vergelijking met 2021 werden er het afgelopen jaar in ons land +19,9% meer testamenten opgesteld. In Vlaanderen was de groei gelijkaardig: +21,3%.

Nuttig voor ongehuwde en kinderloze koppels

Voor ongehuwde partners is een testament vaak een logische keuze. De wettelijke erfregeling voorziet immers dat ze weinig tot niets van elkaar erven.

Notaris Carol Bohyn: “Ook voor partners zonder kinderen en kinderloze alleenstaanden is een testament een aanrader. Zo kunnen ze een specifieke erfgenaam bevoordelen of een goed doel steunen. Voor plusouders is een testament dan weer een ideaal instrument om iets na te laten aan hun pluskinderen.”

De centrale databank van Fednot

De cijfers gaan over testamenten geregistreerd in het Centraal Register voor Testamenten (CRT) van Fednot. In dat register staat wie het testament liet opmaken, wanneer en via welke notaris – en bij welk notariskantoor het wordt bewaard. Zo kunnen nabestaanden na een overlijden snel nagaan of er een testament is en waar ze het kunnen opvragen.

Je testament zelf opmaken of via de notaris?

Wie vreest dat zijn testament tot discussie kan leiden, kiest best voor een notarieel testament. Deze is veilig en niet aanvechtbaar. Een eigenhandig testament is risicovoller: het kan fouten of onduidelijkheden bevatten en aanleiding geven tot ruzie of procedures, bijvoorbeeld bij twijfel over echtheid of wilsbekwaamheid.

Notaris Carol Bohyn: “Een eigenhandig, zelfgeschreven testamenten mag je zien als ‘parachutetestament’: het kan een oplossing bieden voor specifieke en niet-complexe situaties. Je vertrekt bijvoorbeeld op reis en je wil snel iets op papier regelen. Of je wenst als jong ongehuwd koppel een vangnet in te bouwen voor de gezinswoning, moest een van jullie jammer genoeg overlijden. Je kan dan later samen met je notaris een meer duurzame regeling treffen, bijvoorbeeld wanneer je trouwt of kinderen krijgt.”