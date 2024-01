Vakantie boeken in januari, een goed idee?

Begin jij in deze donkere wintermaanden alweer te dromen van vakantie? En boek je dan meteen om te profiteren van de laagste prijzen of wacht je beter nog even?

Een kwart van de Belgen boekt zijn vakantie traditiegetrouw in januari. In tegenstelling tot lastminuteboekingen, die terrrein verliezen, blijft het aantal vroegboekers toenemen. En dat heeft alles te maken met de touroperators die hun beste kortingen voor de zomervakanties al in de maanden januari en februari uitspelen.

10 tot 40%. Kortingen vanaf 10% zijn dan al mogelijk. Volgens Julie Frère, woordvoeder van Test-Aankoop, loont het dus om er vroeg bij te zijn. En januari lijkt de beste maand om je zomervakantie te boeken. Want touroperators bieden wie dan reserveert voor het hoogseizoen vroegboekkortingen aan die een potentiële besparing tussen 10 en 40% opleveren.

Volume verzekeren. En dat geldt niet enkel als je via een touroperator boekt. Ook bij bijna alle luchtvaartmaatschappijen en hotels kan je profiteren van interessante promocampagnes. Het is een manier voor de toeristische sector om een bepaald volume veilig te stellen, hotels zo snel mogelijk gevuld te krijgen en break-even te draaien voordat er winst wordt gemaakt. Zo bieden luchtvaartmaatschappijen zoals TUIfly aan het begin van het jaar vliegtuigzitjes aan met kortingen die voor langeafstandsvluchten kunnen oplopen tot 400 euro per persoon.

Eenzelfde logica geldt bij tickets voor hogesnelheidstreinen. Een Franse studie heeft berekend dat als je een treinreis twee maanden voor de vertrekdatum boekt, je 20% bespaart op de prijs van het ticket. Boek je een maand op voorhand, dan levert je dat nog een besparing van 13% op.

Accomodatie. Ook qua accomodatie reserveren biedt het begin van het jaar kansen, of het nu gaat om een vakantiehuisje, en villa of een hotelkamer. Het aanbod is dan nog groot, wat helpt om een gunsttarief te bekomen. Sta je toch wat huiverachtig tegenover het idee om je vakantie al een paar maand op voorhand te boeken, kies dan voor aanbiedingen die je kosteloos kan annuleren. Want die zijn er in overvloed. Op die manier kan je nog van gedacht veranderen, zonder dat het je financieel zuur opbreekt.

Maar hoe zit het dan met last-minutes? Die trend moet almaar vaker de duimen leggen voor vroegboekingen. Je vakantie op het laatste moment boeken is niet langer financieel voordelig. Er zijn immers geen aanwijzingen dat de prijzen tussen januari en de zomer zullen dalen, wel integendeel. Toch kan een lastminuteboeking nog voordelig uitdraaien als je je flexibel opstelt bij het kiezen van je bestemming en je hotel. Naarmate de vertrekdatum nadert verlagen reisbureaus de prijzen voor onverkochte vakanties. Maar lig je al maanden wakker van je droombestemming, dan is dit niet de juiste optie.