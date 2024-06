Vanaf 1 juli kan je een pensioenbonus opbouwen

Vanaf 1.7.2024 kunnen werknemers, ambtenaren en zelfstandigen die hun pensioen uitstellen en verder werken een pensioenbonus opbouwen, maar ze mogen ten vroegste op 1.1.2025 met pensioen gaan om recht te hebben op hun bonus.

De basisprincipes

De basisprincipes van de pensioenbonus zijn eenvoudig:

• Je bouwt een bonus op als je je pensioen uitstelt en verder werkt.

• Zo bouw je voor elke dag dat je langer werkt, een bonus op en dit maximum 3 jaar lang.

• De bonus is een nettobedrag: je betaalt er geen belastingen op (als je in België woont).

• Gepensioneerden kunnen geen pensioenbonus opbouwen, ook niet als ze bijvoorbeeld een flexijob hebben.

Het RSVZ en de Pensioendienst lanceren een communicatiecampagne ‘En jij, hoeveel doe jij erbij?’ om ervoor te zorgen dat de bonus en de voorwaarden die eraan verbonden zijn breed gekend zijn. Op mypension.be kun je voortaan onder het luik ‘Mijn pensioenbonus’ zien vanaf wanneer je je bonus kunt opbouwen. Men geeft iedereen de raad ook om op mypension.be te checken of er geen elementen ontbreken in zijn of haar loopbaan.

Overgangsperiode

Opgelet! Omdat de bonus nieuw is, is er een overgangsperiode:

• je kan pas een bonus opbouwen vanaf 1 juli 2024;

en

• je mag ten vroegste op 1 januari 2025 met pensioen gaan, anders heb je geen recht op de bonus.

Dus ook als je nu al met pensioen kon en verder werkte, zal je toch pas vanaf 1 juli een bonus kunnen beginnen op te bouwen.

Interesse in de bonus? Doe de mypension-check!

loopbaan en situatie. We overlopen de zaken die je best checkt als je een bonus wilt opbouwen:

✓ Check vanaf wanneer je jouw bonus kunt opbouwen!

o Voortaan kan je in het nieuwe onderdeel ‘Mijn pensioenbonus’ zien vanaf wanneer je jouw bonus kunt opbouwen.

o Voorlopig kan dit enkel voor werknemers en zelfstandigen; voor ambtenaren is dit beschikbaar vanaf september 2024.

o Het bedrag van de pensioenbonus kunnen we nog niet tonen (meer uitleg onder ‘pensioenbedrag’).

✓ Check of je loopbaan volledig is!

o In het luik ‘Mijn pensioenloopbaan’ checkt je best of jouw loopbaan volledig

is.

o Als er perioden ontbreken zoals bijvoorbeeld loopbaanperioden in het buitenland

heeft dat een invloed op je vroegste pensioendatum.

✓ Check de invloed op jouw pensioenbedrag! (en nog even geduld voor het bedrag van

de bonus graag)

o Onder ‘Mijn pensioen plannen’ kan je zien of en met hoeveel je pensioen

stijgt als je langer aan het werk blijft. Ook zonder bonus zal je pensioen in de

meeste gevallen immers stijgen omdat je langer bijdragen betaalt. Je kan ook

zelf met de simulator ‘spelen’ en zelf een pensioendatum kiezen om de invloed

ervan te zien.

o Momenteel geeft de simulator enkel het bedrag van je pensioen, maar nog niet

het bedrag van de bonus. We hopen het bonusbedrag ten laatste midden 2025

te kunnen tonen. Kwaliteit vraagt tijd: onze simulaties gebruiken échte

rekenmotoren en échte loopbaangegevens.



