Verzekeraars betalen kosten van huisarts sneller terug

AssurMed digitaliseert vanaf maandag aanvragen om terugbetaling na een bezoek aan de huisarts of tandarts. Verzekeraars kunnen dan met (digitale) toestemming gegevens van klanten online opvragen en de dossiers sneller verwerken. De toepassing werd ontwikkeld door zeven verzekeraars en Assuralia, de federatie van verzekeraars.

Voorheen moesten verzekeraars de vraag om terugbetaling manueel behandelen. Met die digitalisering hopen de initiatiefnemers de administratie van bijna 6 miljoen patiënten vlotter te verwerken. Vanaf maandag kunnen de gegevens na verzorging door huisartsen en tandartsen al digitaal opgevraagd en verwerkt worden. Binnen enkele maanden zal die toepassing ook beschikbaar zijn voor een bezoek aan de kinesist.

Na een bezoek aan de zorgverlener moeten patiënten, aangesloten bij een deelnemende verzekeraar, alleen het bewijsstuk van geneeskundige verzorging aan hun verzekeringsmakelaar bezorgen (onder meer via de post, app of website). Met de barcode die op het bewijsstuk staat, kan de verzekeraar de gegevens meteen digitaal ophalen en de terugbetaling uitvoeren. Patiënten kunnen ook gebruikmaken van een gezondheidsportaal, zoals Helena, om bewijsstukken digitaal toe te wijzen aan hun verzekeraar. Zo’n gezondheidsportaal wordt op AssurMed vergeleken met een digitale brievenbus en een archief voor medische documenten.

“Sommige patiënten hebben al een zware lijdensweg achter de rug, we moeten dus blijven streven naar een vlotte administratie in terugbetaling”, klinkt het bij Hein Lannoy, CEO van Assuralia. “Het potentieel van deze digitale toepassing is groot. Verzekeraars kunnen het platform op termijn gebruiken voor een vlottere afhandeling van andere medische kosten.”

Het digitale terugbetalingssysteem is op dit moment alleen van toepassing voor mensen die een hospitalisatieverzekering, een verzekering ambulante medische kosten of een tandverzekering hebben bij een van de zeven aangesloten verzekeraars: AG Insurance, Allianz, AXA, Belfius, DKV, Ethias en Justitia. Sinds 2015 bestaat er al een vergelijkbaar digitaal platform voor apothekerskosten: AssurPharma.