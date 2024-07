Vind gemakkelijk en snel een geldautomaat

De laatste jaren was er heel wat beweging in de wereld van de geldautomaten. Op sommige locaties verdwenen geldautomaten, op andere locaties werden er dan weer nieuwe geopend. Een nieuwe website maakt het je een stuk eenvoudiger om cash te vinden.

Om je snel een handig overzicht te bieden van alle geldautomaten in je buurt, lanceert Febelfin nu een nieuwe website ikzoekeengeldautomaat.be

Toegang tot cash

Elektronisch betalen is de voorbije jaren ingeburgerd en het aantal geldafhalingen aan de geldautomaten is de voorbije 10 jaar gehalveerd. Maar cash blijft een belangrijk betaalmiddel. Om de toegang tot cash in de toekomst op een veilige manier te kunnen blijven garanderen hebben verschillende banken de handen in mekaar geslagen. Momenteel zijn er met Batopin (initiatief van Belfius, BNP Paribas Fortis, ING en KBC/CBC) en Jofico (Initiatief van Argenta, Crelan, vdk bank en bpost) twee belangrijke initiatieven die de toegang tot de geldautomaten blijven verzekeren voor iedereen die geld wenst af te halen.

Het Batopin initiatief creëert een volledig nieuw netwerk van geldautomaten, de zogenaamde CASH punten, die de bestaande geldautomaten van deze banken vervangen en die niet meer staan opgesteld in het vertrouwde bankkantoor.

Dit brengt voor de klanten de nodige veranderingen met zich mee. Om meer klaarheid te scheppen en de consument te helpen bij het vinden van een geldautomaat heeft Febelfin dan ook een nieuwe website, ikzoekeengeldautomaat.be ontwikkeld die je zowel op computer als op de smartphone kan gebruiken.

Door middel van deze website krijg je een volledig overzicht van alle beschikbare geldautomaten in je buurt. Als je doorklikt kan je de details bekijken zoals adres, openingsuren en de mogelijkheid of je er ook bankbiljetten kan deponeren. Je kan ook doorklikken om via google maps de kortste weg te vinden naar de betrokken locatie.