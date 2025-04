Wat is het nut van een samenlevingsovereenkomst?

Als je samenwoont kan je een overeenkomst maken over wie wat bezit of over jullie financiële bijdrage aan het gezinsleven. Je kan die overeenkomst maken, of je nu wettelijk of feitelijk samenwoont.

Een samenlevingsovereenkomst wordt wel eens verward met ‘wettelijk samenwonen’. Wettelijk samenwonen is een manier van samenwonen, net zoals feitelijk samenwonen (dat is ‘gewoon’ op hetzelfde adres wonen) . Om wettelijk samen te wonen moet je een verklaring afleggen op de burgerlijke stand van jullie gemeente.

Rechten en plichten wettelijke samenwoners

Als je wettelijk samenwoont, krijg je een aantal rechten en plichten die feitelijke samenwoners niet hebben. Zo heb je bijvoorbeeld een beperkt erfrecht als jouw partner overlijdt: het vruchtgebruik van de gezinswoning en inboedel. Als je wettelijk samenwoont is de gezinswoning en de huisraad beschermd. Stel dat jij als enige eigenaar bent van de gezinswoning, dan kan je die toch niet verkopen of hypothekeren zonder toestemming van je partner. Wettelijk samenwonende partners moeten evenredig bijdragen in de lasten van het samenwonen, in functie van hun inkomsten.

Wat zet je in de overeenkomst?

Maar zowel wettelijke als feitelijke samenwoners kunnen een samenlevingsovereenkomst sluiten. Wat kan je daar zoal inzetten? In een samenlevingscontract kan je volgende zaken regelen: wie welke goederen bezit of wie eigenaar is van welke goederen, de kosten van het huishouden en wie waarin bijdraagt en hoeveel. Jullie kunnen afspraken over de kinderen vastleggen.

Jullie kunnen vastleggen dat jullie allebei akkoord moeten gaan om bepaalde contracten te ondertekenen geregeld worden. Zo kunnen feitelijk samenwonende koppels bepalen dat de gezinswoning die aan één van hen toekomt enkel verkocht mag worden als beide partners dat willen.

Jullie kunnen ook afspraken vastleggen voor het geval jullie relatie zou eindigen, bijvoorbeeld wie de huurovereenkomst overneemt als jullie uit elkaar zouden gaan (als jullie die allebei getekend hebben).

Naar de notaris?

Woon je wettelijk samen, dan moet je naar de notaris om de samenlevingsovereenkomst op te stellen. Woon je feitelijk samen, dan kunnen jullie de afspraken vastleggen in een onderlinge overeenkomst.