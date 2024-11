Weldra zijn papieren effecten definitief waardeloos

Wie nog ergens papieren aandelen aan toonder in een lade heeft zitten, moet zich haasten om ze nog in geld om te zetten. Vanaf volgend jaar verdwijnt die mogelijkheid definitief. Daarna is de staat aan zet.

Aandelen aan toonder zijn sinds 2008 afgeschaft. Sindsdien gebeuren effectentransacties alleen nog op naam via effectenrekeningen. Maar niet alle eigenaars van papieren aandelen hebben die omgezet in effecten op een rekening. De niet-omgezette effecten moesten in 2015 te koop aangeboden worden door de uitgevers, meestal bedrijven en banken.

Dat bracht 219 miljoen euro op, die doorgestort werd aan de Deposito- en Consignatiekas (DCK) van de overheid. De jongste jaren kon u de opbrengst van de verkoop opvragen bij de DCK. Daarop moet u wel een boete betalen. Die is jaarlijks met 10 procentpunten gestegen. Dit jaar beloopt de boete 90 procent op de opbrengst van een papieren effect dat u wil indienen bij de DCK. Wie die 10 procent van de waarde nog wil recupereren, moet zich haasten. Want volgend jaar worden de aandelen aan toonder waardeloos.

Vanaf 1 januari bedraagt de boete voor het opeisen van de waarde 100 procent, waardoor een aanvraag zinloos wordt. Volgens de wet worden de niet-opgeëiste bedragen op 1 ja­nuari 2026 aan de staat toegewezen.

