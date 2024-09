Zonne-energie op je balkon

Kunnen ‘mobiele’ zonnepanelen voor appartementen, die je gewoon in het stopcontact steekt, hun steentje bijdragen in de energietransitie?

In de ons omringende landen zitten mobiele zonnepanelen als back-up in de lift. In Duitsland zijn al een half miljoen van deze systemen op balkons of terrassen geïnstalleerd. In Frankrijk zijn ze nog steeds verboden, maar daar zou binnenkort verandering in kunnen komen. De zonnekits worden bevestigd aan de balustrades van balkons. Zo kunnen ook huurders profiteren van de voordelen van ‘meeneembare’ zonne-energie. Deze plug-and-playsystemen zijn uitgerust met een omvormer met een maximale output van 600 wattpiek. Je hoeft ze alleen maar in een normaal stopcontact te steken en ze werken meteen. Sommige kits hebben ingebouwde batterijen zodat je de opgewekte energie niet meteen hoeft te verbruiken. Apps beheren het energieverbruik.



Hoeveel kost het? In Duitsland lanceerde Lidl zonnekits voor balkons aan een promotieprijs van 199 euro, die ze later ook in Frankrijk verkochten voor 269 euro. In doe-het-zelfzaken net over de grens zijn deze kits te vinden voor 300 tot 1.000 euro. De kwaliteit van de omvormer is hierbij van belang.

Hoe werkt het? De panelen vangen het licht op met hun fotovoltaïsche cellen, die er gelijkstroom mee produceren. Een omvormer zet dit om in wisselstroom. Dit geldt zowel voor panelen die op een balkon, terras of zelfs camper worden geïnstalleerd.

Een wonderoplossing? Nee, zeker niet. Afhankelijk van de oriëntatie vangt een verticale set amper genoeg zonlicht op om 10-15% van het huishoudelijk verbruik te dekken. De terugverdientijd ligt rond de zes jaar, afhankelijk van de hoeveelheid elektriciteit die je verbruikt. Het is meer een aanvullende stroomvoorziening.

Waarom mag dit nog niet in België? Hoewel particulieren misschien denken dat ze vrij zorgeloos zonnepanelen op hun terras of balkon kunnen leggen, is dit in werkelijkheid niet zo eenvoudig. Volgens de regelgeving moeten installaties worden aangesloten op een vaste kabel en niet via een gewoon stopcontact, om veiligheidsredenen en uit vrees voor de impact op het elektriciteitsnet. Maar deze impact is eigenlijk verwaarloosbaar. Je moet enkel voorzorgsmaatregelen nemen bij een stroomonderbreking, als er werken worden uitgevoerd.

Daarom werkt Synergrid, de Belgische organisatie van netbeheerders, aan een vergunning voor zonnepanelen en thuisbatterijen zonder vaste aansluiting. Er werd een amendement ingediend en als de regionale regelgevende instanties hun akkoord geven zou dit in november 2024 kunnen worden goedgekeurd, om het jaar daarop, in mei 2025 in voege te treden. Dan kunnen ook wij genieten van deze gegeerde technologie. ●