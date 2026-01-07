[Enquête] Ben jij klaar om een crisissituatie het hoofd te bieden?

Inflatie, geopolitieke spanningen, klimaatrisico’s... Wanneer er onzekerheid heerst, reageert iedereen op zijn eigen manier. En jij?

Een noodreserve opbouwen, de uitgaven verlagen, essentiële spullen inslaan, een noodpakket samenstellen… of helemaal niets doen. Geconfronteerd met een mogelijke crisis, verschillen de strategieën sterk van persoon tot persoon. Heb jij extra stappen ondernomen om je voor te bereiden op een moeilijke periode? Zo ja, welke?

Wij zijn benieuwd naar jouw mening. Neem deel aan onze enquête hieronder en deel je eigen visie en ervaring met risico’s.

