Stel je voor: plots geen elektriciteit, je telefoon heeft geen bereik meer en buiten woedt het noodweer. Op zo’n moment is paniek snel dichtbij. De vraag is niet of je het ooit meemaakt, maar of je erop bent voorbereid.

Niemand staat graag stil bij rampenscenario’s, maar ze duiken vaker op dan we denken. Wanneer elke minuut telt, maakt een goede voorbereiding een wereld van verschil. Rode Kruis-Vlaanderen bundelde zijn ervaring in een compact noodpakket. Het doel: mensen helpen om meteen te kunnen handelen wanneer omstandigheden plots omslaan. Het noodpakket is verkrijgbaar voor 154,95 euro, verzending inbegrepen.

Geen overbodige luxe

Een noodpakket in huis betekent dat je niet hoeft te improviseren wanneer het misgaat. Of je nu snel moet vertrekken, jezelf tijdelijk moet beschermen of een stroomonderbreking moet overbruggen: alles wat je nodig hebt, ligt klaar. Het noodpakket van Rode Kruis-Vlaanderen is samengesteld om in de eerste cruciale uren basiszekerheid te bieden, gestoeld op jarenlange ervaring met crisissen en natuurrampen overal ter wereld.

Zelfredzaamheid: In noodsituaties zijn hulpdiensten niet altijd meteen beschikbaar. Wegen kunnen geblokkeerd zijn, communicatielijnen uitvallen. Met een noodpakket kan je die eerste periode zelfstandig overbruggen, voor jezelf en voor wie bij je is.

Zekerheid: Voorbereid zijn neemt stress weg. Je hoeft niet last minute te zoeken naar zaklampen, batterijen of andere essentials. Dat gevoel van controle maakt een groot verschil wanneer de druk stijgt.

Geen tijd verliezen: Bij een evacuatie of plotse crisis is snelheid cruciaal. Een vooraf samengesteld noodpakket laat toe om meteen te handelen, zonder kostbare minuten te verliezen.

EHBO-snelcursus

Wanneer iemand in nood is, slaan bij veel mensen de zenuwen toe. Paniek neemt het over en plots weet niemand nog wat te doen. Terwijl snel en doordacht handelen vaak net erger kan voorkomen. Precies daarom zet het Rode Kruis in op zelfredzaamheid: mensen het vertrouwen en de vaardigheden geven om te helpen, zowel bij lichamelijke ongevallen via EHBO als bij mentale noodsituaties via EHBP.

Via de website van het Rode Kruis kan je je inschrijven voor een cursus. Of download de applicatie om op een toegankelijke wijze te leren hoe je eerste hulp kan bieden.

Wat zit er allemaal in het noodpakket?

Rugzak met reflecterende stroken

EHBO-set

Noodradio met solar powerbank en herlaadbare zaklamp

20 desinfecterende doekjes

Waterfilter

Waterdichte tape

Veiligheidstouw met 2 metalen haken

Stanley Multi Tool 12-in-1

Noodponcho

Documentenhouder

Reflecterende vest

Noodfluitje

Kaars

Waterbestendige lucifers

Wat voeg je best nog toe aan je noodpakket?

Het noodpakket van Rode Kruis-Vlaanderen is afgestemd op één persoon. Leef je samen of heb je een gezin, dan loont het om het pakket uit te breiden. Stem de inhoud af op wie bij je woont, eventuele medische noden en je leefomgeving.

Flesjes water (gesloten)

Lang houdbaar eten

Lijst met nuttige telefoonnummers

Noodzakelijke geneesmiddelen

Belangrijke documenten en cash geld (kopieën verzekeringscontracten, ID-kaarten en rijbewijzen)

Persoonlijke items zoals babyvoeding, -pampers of voeding voor huisdieren (indien van toepassing)

Persoonlijke hygiëne-items (wc-papier, tandpasta, tandenborstel, zeep, maandverband)

Gsm-lader

Warme kledij (thermische sokken, handschoenen)