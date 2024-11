17 november: Wereld Baklava Dag, een heerlijke Turkse klassieker

Baklava, het wereldberoemde dessert met suikersiroop, is zonder twijfel een van de meest bijzondere lekkernijen uit de Turkse keuken. Baklava bestaat uit laagjes van fijn filodeeg, gevuld met gemalen pistachenoten, walnoten of andere noten, die na het bakken worden overgoten met suikersiroop. Mocht je een excuus zoeken om van Turkse baklava te genieten, markeer dan alvast 17 november in je agenda: Wereld Baklava Dag!

Het perfectioneren van baklava begon in de keukens van het Ottomaanse Rijk, waar het werd ontwikkeld tot een luxueuze en verfijnde zoetigheid. Enkel speciaal opgeleide meesterchefs maakten dit dessert, met name tijdens feestelijke gelegenheden en ceremonies. Dankzij hun vakmanschap ontstond baklava met flinterdunne laagjes deeg en rijke siroop, een uniek recept dat als culinair erfgoed generaties heeft overleefd. Nog steeds siert baklava feestelijke tafels en maakt het deel uit van huiselijke tradities. Het serveren van baklava tijdens bruiloften en feesten zoals het Suikerfeest blijft een gekoesterde gewoonte.

Gaziantep Baklava: Türkiye’s eerste beschermde smaak

De meeste kenners zijn het erover eens: de beste baklava komt uit Gaziantep, in het zuidoosten van Türkiye. In 2013 kreeg Gaziantep Baklava van de Europese Commissie het beschermde oorsprongslabel, de allereerste Turkse specialiteit op deze lijst. De unieke smaak van Gaziantep baklava is dan ook geen verrassing; deze stad is een culinaire parel met een indrukwekkende keuken, die tevens is opgenomen in het UNESCO-netwerk van Creatieve Steden voor Gastronomie.



Net als in de Ottomaanse keukens wordt de baklava-kunst in Gaziantep overgedragen van meester op leerling. Alleen met vakmanschap, oog voor detail en precisie kan deze onovertroffen smaak worden bereikt. De filodeeglagen – meestal 40 tot 45 – worden zorgvuldig gevuld met lokale pistachenoten en boter, gebakken in houtovens op eikenhout, en afgewerkt met siroop.

Oneindige variaties

Hoewel Gaziantep baklava het meest geliefd is, zijn er in elke regio talloze baklava-varianten te ontdekken. De belangrijkste verschillen zitten in de vulling, die in elke streek wordt bereid met de lokaal beschikbare ingrediënten. Zo wordt in Gaziantep pistache gebruikt, terwijl in de Zwarte Zee-regio hazelnoten de voorkeur genieten. In Centraal-Anatolië is walnootvulling populair, en in Thracië wordt baklava vaak gevuld met amandelen of bestrooid met sesamzaad.



Daarnaast hebben bepaalde baklava-varianten ook verschillende namen, afhankelijk van de snijwijze en ingrediënten. Enkele bekende soorten zijn “havuç dilimi baklava” (wortelschijf-baklava), “midye baklava” (mosselvormige baklava) en “bülbül yuvası” (nachtegaalsnest-baklava). Bij de ingrediënten is er bijvoorbeeld “sütlü nuriye” (gemaakt met melk in plaats van siroop), “fıstık sarma” (pistache-wrap) en “ceviz sarma” (walnoot-wrap), die meer noten bevatten dan de originele baklava, en “kuru” (droge) baklava met minder siroop.