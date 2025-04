48 uur in Namen: wijndomeinen, street art, le Pavillon... dit wil je niet missen

Van het panoramische uitzicht op de Citadel tot charmante straten vol geschiedenis, cultuur en gastronomie. Namen onthult haar verhalen op elke hoek. Verken de lokale markten, proef heerlijke gerechten, ontspan op een wijndomein of tijdens een boottocht op de Maas.

Dag 1: HISTORIE EN GASTRONOMIE

Ochtend: Verken de Citadel

Begin je dag met een bezoek aan de Citadel van Namen, een historisch fort dat niet alleen een geweldig uitzicht over de stad biedt, maar ook een fascinerende blik werpt op de militaire geschiedenis van de regio. Napoleon noemde het al het ‘mierrennest van Europa’ vanwege het indrukwekkende ondergrondse netwerk, en nu ontdek je er zelf 450 meter gerestaureerde galerijen. Een fascinerende rondleiding brengt je naar het hart van de Citadel waarbij 3D-animaties, projecties en geluidseffecten het verhaal van de gids ondersteunen.

Meer ontdekken? Met je Museumpas ontdek je het bezoekerscentrum Terra Nova, waar de geschiedenis van Namen tot leven komt – van de oudheid tot vandaag. En de ochtend, die sluit je af met een onvergetelijke ervaring: een rit met de kabelbaan van Namen. Zweef in vier minuten over de Samber, van de Place Maurice Servais naar de Esplanade van de Citadel. Dit 650 meter lange traject met een hoogteverschil van 103 meter trakteert je op een panorama à la carte.

Middag: Lunch en stadswandeling

Na een bezoek aan de Citadel is het tijd om de stad in te trekken. Lunchen doe je lekker en goed in Brasserie François, op Place Saint-Aubain. Na de lunch wandel je door de oude stad langs de kathedraal van Sint-Aubain en het charmante Grognon-plein, waar de Samber en Maas samenkomen. Onderweg kan je een streetartparcours volgen met schilderkunst, beeldhouwwerken en installaties. De sticker “Namur l’art dans la ville” op gevels markeert de kunstwerken van het parcours, die je niet alleen op straat, maar ook op pleinen en in tuinen kan ontdekken.

Namiddag: Bezoek aan Le Pavillon

Een absolute must-see tijdens je bezoek aan Namen is Le Pavillon, een architecturaal en ecologisch tentoonstellingscentrum. Oorspronkelijk ontworpen voor de Wereldtentoonstelling van Milaan in 2015, is het nu een ontdekkingsruimte gewijd aan digitale culturen en duurzaamheid. Het gebouw zelf is een toonbeeld van circulaire architectuur: het werd volledig gedemonteerd en heropgebouwd op de Esplanade de la Citadelle in Namen.

Le Pavillon biedt wisselende interactieve tentoonstellingen die de relatie tussen technologie, mens en milieu onderzoeken. De huidige tentoonstelling, Other Worlds Are Possible, gebruikt virtual reality en augmented reality om nieuwe artistieke, technologische en wetenschappelijke werelden te verkennen. Met zijn innovatieve programmering is Le Pavillon een must voor iedereen die geïnteresseerd is in technologie, kunst en ecologisch bouwen.

Other Worlds are Possible Van 22 maart tot 21 september 2025 Het programma is verdeeld in twee hoofdstukken:

– 22 maart tot 15 juni 2025

– 21 juni tot 21 september 2025 Een deel van de tentoonstelling is gratis toegankelijk.

Niet inbegrepen: Alle virtual reality-ervaringen met headsets zijn beschikbaar op reservering met een ticket. Leeftijdsbeperkingen en Gezondheidsmaatregelen De deelnemers moeten minstens 8 jaar oud zijn. Kinderen onder de 13 jaar moeten door een volwassene worden begeleid om de virtual reality-headsets te gebruiken.

Avond: Diner en overnachting

Overnachten in stijl? Het vernieuwde The Royal Snail Hotel ontvangt je graag. Geniet er van moderne luxe en neem bij mooi weer een verfrissende duik in het buitenzwembad of ontspan in het luxe wellnesscentrum. En helemaal gemakkelijk, in het hotelrestaurant, La Table du Royal Snail, kan je ook dineren met zicht op de Maas.

Mag het iets intiemer zijn? Les Tanneurs is een uniek hotel dat vijftien 17e-eeuwse huizen connecteert tot een viersterrenhotel met 37 verschillende kamers. De restauratie heeft de historische charme behouden, met overblijfselen van oude looierijen, bakstenen gewelven en stenen bogen.

DAG 2: CULTUUR EN ONTSPANNING

Ochtend: Félicien Rops Museum en markt

Begin de dag met een bezoek aan het Félicien Rops Museum, gewijd aan de symbolistische kunstenaar uit Namen. Rops stond bekend om zijn provocerende en satirische kunstwerken die vaak thema’s als erotiek en maatschappijkritiek aansneden. Het museum biedt een fascinerend overzicht van zijn oeuvre en leven. Daarna kun je de lokale sfeer opsnuiven op de markt op Place du Marché aux Légumes, waar je streekproducten en ambachtelijke lekkernijen vindt.

Extra uitstap: De Abdij van Notre-Dame du VivierOp slechts 7 km ten oosten van Namen ligt de prachtige Abdij van Notre-Dame du Vivier. Gelegen in een idyllische vallei met een rivier en een natuurlijke bron, is deze cisterciënzer abdij een plek van rust en geschiedenis. De abdij, die de eeuwen heeft doorstaan, biedt bezoekers een unieke inkijk in het kloosterleven en de architecturale pracht van weleer.

Overnachten in de abdij

Wil je langer genieten van deze serene plek? De abdij biedt overnachtingsmogelijkheden in La Porterie en Le Bief du Vivier, charmante gîtes in de tuinen en het park van de abdij. Hier ervaar je de luxe van eenvoud en het plezier van een verblijf in harmonie met de natuur.

Proef het abdijbier

Een bezoek is niet compleet zonder het proeven van Clem de Castro, het abdijbier dat wordt gebrouwen volgens een traditioneel recept van een vroegere zuster-brouwer. Dit ambachtelijke bier wordt gemaakt met zuiver water uit de abdijbron en vormt een heerlijke herinnering aan je bezoek. Meer info Abbaye Notre Dame Du Vivier – Marche les Dames

Middag: Wijndomeinen en lunch

Maak een korte uitstap naar een van de wijndomeinen in de regio zoals Domaine du Chenoy, een pionier in biologische en innovatieve wijnbouw sinds 2003. Hier worden klimaatbestendige druivensoorten met respect voor de natuur omgezet in verfijnde Belgische wijnen en bubbels. Domaine Viticole du Chenoy staat bekend om zijn duurzame aanpak en vakmanschap. Dankzij het gebruik van ziekteresistente druivensoorten en de expertise van gerenommeerde wijnmakers, waaronder oenoloog-consultant Eric Boissenot, ontstaan hier evenwichtige en karaktervolle wijnen. Tijdens een rondleiding ontdek je het wijnproces en proef je de unieke smaken van deze Belgische terroir.

Ook op onze radar: Château de Bioul, gelegen in de schilderachtige Maasvallei. Dit historische wijndomein combineert traditie met innovatie en biedt naast wijnproeverijen eveneens een interactieve tentoonstelling over de geschiedenis van de familie Vaxelaire, het ontstaan van het wijndomein en de biologische wijnbouw. Voor een extra beleving geniet je van een lunch in de sfeervolle wijnmakerij, een aperitief op het terras met uitzicht op de wijngaarden, of een picknick in het park. Een perfecte uitstap om te delen met familie of vrienden, want ook een proeverij in de wijnkelder staat op het programma.

Namiddag: Boottocht en shopping

Pro Velo Namen neemt je graag mee langs het erfgoed, de landschappen en de verborgen parels van de Waalse hoofdstad per fiets. Of je nu zelf op pad gaat met een huurfiets, een routekaart volgt of kiest voor een begeleide fietstocht, er zijn volop mogelijkheden om de stad op een ontspannen manier te verkennen.

Geen zin om te fietsen? Verken de stad dan op een unieke manier met La Namourette, de retro blauwgekleurde pendelboten met twaalf zitplaatsen, die je van Jambes naar Salzinnes brengt. Meer dan gewoon vervoer, biedt deze boottocht een rustig en sfeervol uitzicht op de stad vanaf het water.

Sluit je bezoek af met een ontspannen wandeling door de sfeervolle winkelstraten, snuister in de boetiekjes van de Rue de Fer en trakteer jezelf op een lokaal biertje: het befaamde Bière de Namur. Na 48 uur in Namen ga je gegarandeerd naar huis met prachtige herinneringen en een hoofd vol inspiratie

Meer info Welkom in Wallonië en in de Ardennen | VISITWallonia.be

Waar logeren in Namen? – The Royal Snail Hotel: Een modern boetiekhotel met stijlvolle kamers en een ontspannen wellnessruimte, perfect voor een luxueus verblijf. Gelegen naast de Citadel en het Casino van Namen. – Le Château de Namur: Logeren in grandeur? Dit kasteelhotel – op wandelafstand van de Citadel- is omringd door een rustig park en biedt stijlvolle kamers, een à-la-carterestaurant, een bar en gratis toegang tot het fitnesscentrum en de tennisbaan. – Les Tanneurs: Een historisch viersterrenhotel op wandelafstand van het centrum van Namen. Ideaal voor wie houdt van charme en authenticiteit. En sommige kamers beschikken zelfs over een bubbelbad. – Ne5t Hotel & Spa: Een exclusieve retreat net buiten het centrum, voor wie ultieme rust en verwennerij zoekt. Gevestigd in een voormalige boerderij. – Ibis Namur Centre: Een budgetvriendelijke en comfortabele keuze op wandelafstand van de belangrijkste bezienswaardigheden.

Tekst Goedele Verrecas