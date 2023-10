7 stooktips voor een gure herfst

De temperaturen hebben plots een flinke duik gemaakt. Alle ramen en deuren dicht en de verwarming dag en nacht op 20 graden? Voor wie er warmpjes bij wil zitten, is dat niet het beste idee.

Wie warme voeten heeft, merkt het nauwelijks als de thermostaat een graadje lager staat. Dat scheelt al snel 6% in de stookkosten. Beknibbel dus niet op een paar warme sokken of behaaglijke pantoffels.

2. Zet eens een raam open

De hele dag alles dicht zorgt voor vochtige lucht. En die is moeilijker warm te krijgen dan droge lucht. Dus hoe koud ook, af en toe een kwartier een raam open zorgt voor een prettiger klimaat. Pas wel op dat de lucht niet te droog wordt.

3. Thermostaat niet naar nul

De hele nacht doorstoken is in de meeste gevallen niet het beste idee, maar op nul zetten werkt ook niet. Dan duurt het de volgende ochtend veel te lang om de boel weer warm te krijgen. Mik op een graad of 16, dan hebt u niet al te veel energie nodig om de woning te verwarmen.

4. Houd de warmte binnen

Zorg ervoor dat u de warmte binnen houdt. Dit kunt u doen door bijvoorbeeld een brievenbusborstel of tochtstrips te gebruiken. Zo voorkomt u dat u onnodig aan het stoken bent.

5. Geen bank voor de verwarming

Zet geen bank voor de verwarming. Deze houdt de warmte tegen die anders goed verspreid zou worden door de ruimte.

6. Stook niet onnodig

Probeer geen onnodige ruimtes warm te houden. Een warme gang is natuurlijk prettig, maar wel zonde van de energie die het kost om deze warm te houden. Hetzelfde geldt voor slaapkamers. Het is doorgaans ook gemakkelijker om in een koude kamer te slapen dan in een warme.

7. Gebruik geen elektrische kachel

Een elektrische kachel verbruikt meer energie dan de centrale verwarming. Het gebruik van een elektrische kachel is dus slecht voor het milieu en voor uw energierekening.

Bron: Plusonline.nl