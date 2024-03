Waarom je beter geen tanden poetst nà het ontbijt

De ochtendroutine om meteen na het ontbijt richting wastafel te trekken om je tanden te poetsen gaat best zo snel mogelijk op de schop. Wie er meteen na het eten de borstel opzet, berokkent immers eerder schade aan het gebit.

Gewoonten veranderen is niet eenvoudig en dat geldt zeker voor ochtendroutines die we vaak al jarenlang op automatische piloot afhandelen zoals tanden poetsen. De richtlijnen hierover schreven lange tijd voor om dit vooral na het ontbijt te doen om zo alle achtergebleven etensresten weg te wrijven en je met een frisse mond richting werk of school te sturen. Sinds enige tijd stellen tandartsen dat het beter is om die volgorde om te gooien. Je poetst dus best meteen na het opstaan. Wil je het toch liever na je ontbijt blijven doen, wacht dan minstens een half uur tot een uur – als je fruit of fruitsap gebruikt- voor je met de borstel van wal steekt.

Zuuraanval

Een maaltijd zoals een ontbijt staat voor onze mond immers gelijk aan een bombardement aan zuren aangezien heel wat voeding zoals suiker, fruit, brood, sappen… de pH -waarde in de mond beïnvloeden. Dat kan leiden tot erosie van het tandglazuur en het zuur demineraliseert ook het tandweefsel. De aanwezigheid van speeksel helpt om de pH-waarde opnieuw in evenwicht te brengen en die zuren te neutraliseren maar dat vereist wel wat tijd. Onmiddellijk na het ontbijt of na een frisdrank of fruitsap vindt de hevigste zuuraanval plaats. Door dan ook je tanden te poetsen combineer je mechanische erosie (van de poetsbeweging) met chemische erosie (van de zuren) . Bovendien wrijf je die zuren nog eens extra in de glazuurlaag van je tanden. Voor de maaltijd poetsen heeft ook een beschermend voordeel: de fluoride in het speeksel vertraagt het ontkalkingsproces.

Spoelen

Ook grondig naspoelen met water is geen must meer na het tanden poetsen. Dat werd vroeger aanbevolen uit angst voor het effect van fluoride. Teveel fluoride leidde toen soms tot fluorose (witte vlekken op de tanden) maar dat is de jongste jaren eveneens zeldzaam geworden. De dosis fluoride in tandpasta is tegenwoordig absoluut veilig. Na het poetsen volstaat het om de tandpasta gewoon uit te spuwen, of lichtjes na te spoelen met wat water.