Alles wat je wil weten over cruisen

Met een cruiseschip van de ene bestemming naar de andere varen: het is helemaal hip. Alsmaar meer Belgen stappen dan ook aan boord van een vakantieschip. Zo waren er in 2023 maar liefst 87% meer Belgische cruisepassagiers dan het jaar ervoor, dat blijkt uit cijfers van de Belgian Travel Confederation. Maar hoe en welke cruise boek je nu best?

Zelfs bekend Vlaanderen en Nederland ging overstag en deelde zijn cruise avonturen op TV. Cruisen is dan ook dé manier om veel bestemmingen aaneen te rijgen, zonder praktisch ongemak. Je hotelkamer reist namelijk overal met je mee. Net zoals de culinaire restaurants, je favoriete bars, de zwembadfaciliteiten, de fitnessruimte, de theaterzaal en je favoriete crewleden die al je voorkeuren kennen. Bovendien is vaak vrijwel alles inbegrepen in de prijs.

Er zijn heel wat rederijen en er is een enorm aanbod, voor elk type reiziger is er wel een specifiek reisprogramma. Maar hoe ga je best te werk om de cruise te vinden die volledig bij je past? We geven je graag een stappenplan om jouw perfecte cruise te vinden.

Waar wil je naar toe? Op zee, op een rivier of op expeditie?

De meest bekende cruises, zijn de zeecruises. Zij varen bijvoorbeeld op de Middellandse Zee, langs de Noorse Fjorden of steken over naar de Caraïben of Azië. Of dan heb je ook Holland America Line die zich ook nog specialiseert in Alaska cruises. Het voordeel van zo’n zeecruise is dat je veel ziet en ’s avonds kan genieten op je balkon van de golven van de zee terwijl je tuurt over de donkerte van de oceaan.

Mag het wat rustiger en misschien wat minder ver, dan is een riviercruise iets voor jou. Zo volgt VIVA Cruises het spoor van onder andere de Donau, de Rijn en de Rhône. Op een gezapig tempo vaar je voorbij idyllische wijngaarden, eeuwenoude kastelen en waanzinnige tuinen. Elke dag hou je halt in een andere, bruisende stad en altijd pal in het centrum, dus niet in een grote haven waar je eerst nog een bus moet nemen om in het hart van de stad te geraken. Wanneer je vaart heb je ook altijd iets te zien langs de oevers.

© SEABOURN

Mag het wat avontuurlijker zijn? Denk dan eens aan een expeditiecruise. Een voorbeeld hiervan is Seabourn die je meeneemt op expeditie naar Antarctica, Noordpool of het Amazonegebied. Je meert niet aan in stedelijke gebieden maar in het midden van de natuur. Vaak moet je een kleine zodiacboot nemen om van boord te gaan, die je dan naar de meest verlaten plekken vaart. Maar na je excursie kom je weer aan boord van je luxueus schip met alle comfort en schuif je de benen onder tafel voor een overheerlijk diner.

Hoe groots zie je het?

Je hebt erg kleine cruiseschepen, zoals bijvoorbeeld de zeilschepen van Star Clippers met slechts 170 passagiers aan boord, de riviercruises van VIVA Cruises met 150 passagiers of expeditieschepen zoals de Seabourn Venture met een maximum van 260 passagiers aan boord.

© SEABOURN

De oceaancruises hebben meer faciliteiten, meer restaurants en bars, en hosten dan ook meer passagiers. Maar zelfs dan heb je nog steeds grote verschillen. Je hebt de middelgrote cruiseschepen, die zeker bij de Belgen zeer geliefd zijn, zoals Holland America Line tussen de 1400 en 2600 passagiers. In vergelijking, het grootste cruiseschip ter wereld kan maar liefst 6.000 personen vervoeren. Let wel, de cruisesector is erg goed georganiseerd en de logistiek loopt altijd vlot. Dus ook al zit je op een grotere cruise, je zal niet uren moeten aanschuiven om in te checken en alles zal vlot verlopen.

Welk budget en welke klasse?

Cruisen is dé hedendaagse manier van reizen. Aan boord kom je absoluut niets te kort en laat je je in de watten leggen door de gastvrije crew. Al zijn sommige schepen natuurlijk luxueuzer dan andere. Hou je van hedendaags comfort, zonder dat daar een groot reisbudget aan vasthangt? Vaar dan mee met Costa Cruises of MSC Cruises, ideaal voor een gezinsvakantie.

Zoek je toch naar dat tikkeltje extra? Rederijen als Star Clippers en Holland America Line worden vergeleken met een viersterren hotel met klasse, met een vleugje klassieke luxe van weleer. Wil je ultraluxueuze drijvende vijfsterrenhotels met iedere dag non stop kaviaar en champagne? Dan zal Seabourn je zeker bekoren.

© Pam Kern HAL/Pam Kern

Cruisen hoeft ook zeker niet duur te zijn, zeker als je het slim aanpakt! Aan het begin van elk nieuw jaar pakt de cruisesector uit met flinke promoties en vroegboekkortingen. Star Clippers, Holland America Line en Seabourn geven momenteel kortingen van 20 tot 25 procent weg.

Wil je een “once in a lifetime” cruise naar Antarctica aan een interessante prijs? Dan kan je een prachtige suite reserveren in de Seabourn Pursuit. Als je boekt voor 31 januari, kost het 8.099 euro in plaats van 15.000 euro. Je krijgt bovendien enkele onvergetelijke zodiacexcursies en 1.000 dollar boordtegoed cadeau. Reis je met een kleiner budget en wil je minder ver reizen? Dan kan je opteren voor een vijfdaagse cruise op de Moezel met VIVA Cruises voor amper 495 euro, (alcoholische) dranken en maaltijden inclusief.

Wil je cruisen maar zie je er tegenop om eerst een vliegtuig te nemen? Dan kan je opteren voor opstaphavens in de buurt. Passagiers van Holland America Line stappen bijvoorbeeld op in Rotterdam. Of met riviercruises zoals VIVA Cruises kan je soms zelfs opstappen in Antwerpen.

© VIVA cruises

Bij de meeste cruises is Engels de voertaal, maar wil je liever een Nederlandstalige bediening, dan kan je uiteraard kiezen voor Holland America Line.

Cruise je liever naar de Caraïben, Singapore, Spitsbergen of een ander ver oord? Geen nood, want dan regelt je reisagent of cruisemaatschappij de vluchten en transfers voor jou. Verschillende cruiserederijen organiseren zelfs regelmatig promotie-acties waarbij de vlucht inbegrepen is in de cruiseprijs.

Mag het wat specialer zijn? Exclusieve cruises en themareizen

Ben je op zoek naar dat tikje meer, dan kan je kiezen voor een themacruise. Zo stap je als klant van Star Clippers aan boord van een vier- of vijfmaster. De zeilschepen varen zoveel mogelijk op windkracht. Doe je graag wat zeilervaring op? Dan laat de crew je een handje meehelpen.

© VIVA cruises

Sommige cruisemaatschappijen geven je (mentale) gezondheid zelfs een flinke boost. Zo laat je je in de watten leggen tijdens een VIVA-wellnesscruise of kom je helemaal tot rust tijdens de yogacruise van Star Clippers. De rederij organiseert ook fotografie- en astrologiereizen. Is je wanderlust werkelijk grenzeloos? Klop dan aan bij Seabourn. Deze rederij neemt je mee op een 129-daagse wereldreis.