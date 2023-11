Anarchistisch arboretum langs de Ourthe

Het arboretum Robert Lenoir ligt op enkele kilometers van Marche-en-Famenne en lijkt op geen enkel ander arboretum in ons land.

Hier, aan de rand van de Ardennen, heeft een gepassioneerd autodidact vanaf de jaren 1940 een paradijs geschapen, zonder dat er ooit een landschapsarchitect aan te pas kwam. Robert Lenoir was een groot verzamelaar van allerlei boomsoorten. Hij plantte ze uit naargelang hij ze kon kopen, en dat in een al uitbundig stuk natuur. Het resultaat is een gebied van ruim 29 ha langs de Ourthe, waar meer dan 3.000 boomsoorten, variëteiten en cultivars uit alle hoeken van de wereld hun opwachting maken, tussen de typische planten uit de Ardennen en de Famennestreek. Magnolia’s, lijsterbessen, kerselaars, sparren, rododendrons en esdoorns uit alle werelddelen lijken hier perfect samen te gedijen. Negenentwintig van deze bomen hebben zelfs het record van grootste stamomtrek van België.

De hele plek mag dan wat anarchistisch aandoen, je vindt er wel een aantal typische mooie biotopen: hellingen met oude boomgaarden, maaiweiden, vochtige weiden, schaduwrijke dalletjes... Met een speciale vermelding voor de schiereilandjes in de Ourthe. Ze zijn toegankelijk via doorwaadbare plaatsen – of bruggetjes voor wie schrik heeft van natte voeten – en herbergen een heerlijke mozaïek aan bomen. Het arboretum, waar de bloeitijden mekaar opvolgen, is het hele jaar door een lust voor het oog, maar zo vlammend mooi als in de herfst wordt het nergens!