Bezoek het ‘Grootouder-Kleinkind-Weekend’ in Technopolis

Wil je je kleinkinderen een dagje bezorgen waarover ze nog lang zullen napraten? Kom dan op zaterdag 28 of zondag 29 september met je kleinkinderen naar Technopolis, dé plek waar nieuwsgierigheid geen grenzen kent en je alles een keer mag – nee – moet uitproberen. En ja, Technopolis trakteert! Niet alleen krijgt één kleinkind per grootouder gratis toegang, voor alle grootouders en kleinkinderen wachten nog enkele leuke extraatjes.

Kom met je oogappels de wondere wereld van wetenschap en technologie ontdekken. Van samen gekke bekken trekken met een robot tot een uiltje vangen op een spijkerbed of een heuse klimmuur trotseren: deze uitstap vergeten jouw kleinkinderen nooit meer. Wij hebben het zelf uitgetest en ja, het was een reuzesucces!

Voor je het goed en wel beseft zit één van je kleinkinderen midden in een wetenschappelijk experiment…

Expo ON/OFF

Als eerste vanzelfsprekend brengen we een bezoekje aan de meest recente expo, waar de kinderen al spelend een hele reeks technologieën ontdekken: artificiële intelligentie, augmented en virtual reality… Na jouw bezoek aan Technopolis praat je erover mee als een kenner

De kinderen gaan op avontuur in de virtuele wereld… En jij natuurlijk ook, als je durft! Zet een VR-bril op en fiets op een kabel over een grote ravijn of vlieg met een parapente door de bergen..

Felix de robot © Technopolis

Schrik niet als je jezelf plots in het schilderij van een bekende kunstenaar ziet opduiken. Artificiële intelligentie deukt hier overal op. Oog in oog met Felix zou je zelfs weleens kunnen vergeten dat het een robot is die al jouw gekke bekken imiteert. In ON/OFF lijkt niets wat het is en is niets wat het lijkt. Je ontdekt er samen al spelend de grenzeloze mogelijkheden van technologie.

ON/OFF wordt aanbevolen voor kinderen vanaf 8 jaar, omdat ze vanaf dan alle uitleg begrijpen. Jongere kinderen zijn natuurlijk even welkom. En geloof me, ze beleven er evenzeer dolle pret.

De hoofdexpo

Bestoken jouw kleinkinderen je ook regelmatig met waarom- en andere vragen waarop je soms het antwoord schuldig moet blijven? In Technopolis kunnen ze nooit te veel (of te gekke) vragen stellen. Op alle vragen vinden ze immers het antwoord in de wetenschap…

‘Kan je in een zeepbel staan?’ Heu, wat? Natuurlijk! In Technopolis kan dat!

Een simpele druk op de knop, een draai aan een wiel, een spurt of een dans… Je bengels hebben geen heel stappenplan nodig voor de interactieve opstellingen. Alles is hier letterlijk kinderspel. Voor je ​‘Wat is dit?’ kan denken, roep je al ​‘WOW!’. Het resultaat is keer op keer verrassend én zal je nog lang bijblijven.