Bloemenparcours ‘Bloeiende Handel’ vanaf 12 tot en met 25 augustus in stad Brussel

Het bloemenparcours ‘Bloeiende Handel’, voorheen gekend als ‘Bloeiend Brussel’ is terug van weggeweest en strijkt vanaf 12 tot en met 25 augustus neer op en rond de Grote Markt in hartje Brussel. Het thema dit jaar is ‘Fantasiewezens’.

De vierde editie van het bloemenparcours voorziet in 17 etappes in verschillende winkelstraten in het stadscentrum. Het bloemenparcours neemt in totaal ongeveer een uur tijd in beslag en gaat van start op de binnenplaats van het stadhuis in Brussel.

Op de binnenplaats van het stadhuis staat dan ook een eerste kunstwerk, genaamd ‘De Magische Draak’. Even verderop, aan het Hotel Amigo, bevindt zich ‘Secret Garden Door’. De wandeling passeert ook langs onder meer de Brouwerstraat, de Hoedenmakerstraat, de Violetstraat, Stoofstraat, Manneken Pis, Eikstraat, het Oud Korenhuis, Sint-Jansplein, het îlot Sacré en de Grote Markt zelf voor het bloementapijt. Het bloementapijt zelf is pas te bezichtigen vanaf 15 tot en met 18 augustus.

© Belga

Geïnteresseerden kunnen voor de tweede keer op rij ook een bezoek brengen aan de toren van het stadhuis, met uitzicht op de Grote Markt en het bloementapijt. Een bezoek aan de toren kost 8 of 9 euro, in voorverkoop en ter plaatse.

“Door een artistiek bloemenparcours in de straten rond de Grote Markt te creëren, bieden we bezoekers een esthetische, ludieke en artistieke ervaring”, zegt schepen van Economische Zaken, Werkgelegenheid en Administratieve Vereenvoudiging Benhur Ergen (DéFI). “We zorgen er ook voor dat ze ons winkelaanbod ontdekken, de etalages langs het parcours zullen voor de gelegenheid versierd zijn met bloemen en een bloemenbar zal kortingsbonnen in de vorm van bloemen aanbieden.”