Ga voor groenbemesters

De moestuin braak laten liggen na de oogst? Plant liever groenbemesters. Die verbeteren de grond en zorgen voor een nog betere oogst volgend jaar.

Wikke, witte klaver, voederradijs, haver... Groenbemesters zijn snel groeiende planten die je in je moestuin kan zaaien tussen twee teelten in of na de oogst, zodat de grond niet braak blijft liggen. Ze zorgen voor een dichte deklaag die het onkruid verstikt, bodemerosie tegengaat, de grondstructuur verbetert en het water beter vasthoudt in de bodem. Op het einde van de cyclus sterven ze af, waardoor ze meteen de grond verrijken met organisch materiaal en voedingsstoffen. Zo moet je daarna minder chemische meststoffen of compost gebruiken. Nog leuker: sommige groenbemesters houden ook parasieten en ziektekiemen in de grond op afstand. Ze beperken het risico op ziekten en trekken nuttige insecten aan.

Al komt het er wel op aan de juiste soorten te kiezen: peulgewassen, grassoorten of eenjarigen? De keuze hangt af van wat je volgend jaar in je moestuin wilt kweken. Belangrijk: zaai geen groenbemester die tot dezelfde plantenfamilie behoort als de groente die erna komt. Bekijk ook wanneer je welke soort moet zaaien zodat je groenbemester nog tot een zekere rijpheid kan komen.

Hoe ga je concreet te werk? Voor je zaait, moet je de grond goed schoonmaken en omspitten. Zaai de zaden volgens de specifieke aanwijzingen op de verpakking. Sommige groenbemesters, zoals mosterdplantjes, kan je gewoon laten staan tot ze vanzelf afsterven door de vorst. Dat geldt echter niet voor grassoorten: die moet je maaien eer ze weer zaad schieten. Na het maaien of het afsterven van de planten, spit je de grond weer om en werk je er de plantenresten onder. Elke plantenfamilie heeft zo haar eigenschappen. Peulgewassen zijn interessant omdat ze het stikstofgehalte in de grond verhogen. Grassoorten hebben dan weer het voordeel dat ze niet gaan concurreren met daaropvolgende teelten. Nogmaals: alles hangt af van wat je volgend seizoen in je moestuin wilt kweken. Een lijst van de belangrijkste groenbemesters vind je op www.plusmagazine.be/groenbemesters.