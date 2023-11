Het woweffect van Aigremont

Het kasteel alleen al maakt Aigremont een uitstap waard.

Het kasteel van Aigremont kijkt vanop een rotspunt uit over de Maas. Het 18de-eeuwse Luikse lustslot met binnenplaats en tuin in Franse stijl, werd rond 1715 aangekocht door kanunnik Mathias Clercx en volledig omgebouwd. Op het eerste gezicht oogt het bouwwerk met zijn typische gevels in stierenbloedkleur nogal sober, maar schijn bedriegt. Binnen word je overdonderd door het monumentale trappenhuis dat erkend is als uitzonderlijk Waals erfgoed. Het is weelderig versierd met muurschilderingen in Italiaanse barokstijl en motieven uit de oudheid, die enkele jaren geleden zorgvuldig werden gerestaureerd. De wanden zijn van vloer tot plafond een orgie van kleuren met trompe-l’oeils en diepteperspectieven. Hoe sober het kasteel buiten, hoe overweldigend het woweffect binnen. Deze ruimte alleen al maakt Aigremont een uitstap waard.

Tuinornament in Italiaanse barok.

De rest van het kasteel is weliswaar niet gemeubeld, maar toch interessant omdat tal van muurschilderingen bewaard zijn in hun originele houten lijstwerk. De muren van de bijkeuken zijn dan weer bekleed met honderden Delftse tegels waarvan er geen enkele dezelfde is. Een mooi tuintje in Franse stijl en een barokke kapel zorgen voor de final touch.

Rond de eeuwwisseling werd het kasteel opgekocht door Group Lhoist. Vandaag is het privé-eigendom en kan je het enkel bezoeken bij evenementen. Het heeft dus geen zin naar het kasteel te komen als je geen reservatie op zak hebt. Maar contacteer zeker de toeristische dienst van Flemalle om te weten wanneer er een rondleiding plaatsvindt.

Het sobere kasteel in stierenbloedkleur.