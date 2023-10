In de buik van ’s lands grootste stuwdam

Als originele uitstap mag een bezoek aan ’s lands grootste stuwdam niet ontbreken. Wij trokken naar de stuwdam van Plate Taille aan de Lacs d’Eau d’Heure, een naam die stamt uit de middeleeuwen, toen na een uur regen de rivier hier al uit haar oevers trad en de hele streek overstroomde.

En alsof dat niet volstaat, start onze rondleiding in een bezoekerscentrum dat Crocodile rouge heet, waar onze gids ons wegwijs maakt in de gigantische maquette van de meren.

Maar indrukwekkend wordt het pas als we afdalen in de kilomters lange ondergrondse galerijen van de stuwdam, waar wij 400 m langs de vochtige muren van dit indrukwekkende bouwwerk wandelen, dat meer dan 66 miljoen kubieke meter water tegenhoudt. Overal hoor je het water ruisen, maar geen nood: dankzij de meetapparatuur en afvoerbuizen met debietmeters en toestellen die toezien op de stabiliteit van de stuwdam, is alles onder controle. Tenminste, als je niet claustrofobisch bent en beseft dat beton poreus is (80% waterdicht) en er dus altijd water uit het meer in de galerij naar binnen lekt.

De machinezaal is ondergebracht in een kathedraal van beton. De vier krachtige turbopompen vormen het hart van de hydro-elektrische stuwdam die evenveel elektriciteit produceert als 70 windturbines die op volle kracht draaien.

Zicht vanop de Skywalk. © denis Gauvain

Terug bovengronds, volgt een bezoek aan de Skywalk. Dit uitkijkpunt op de vijfde verdieping van de toren die boven de stuwdam uitrijst, biedt een geweldig uitzicht op de omgeving. Van de krochten naar de hemel, als het ware.