In kaart: waar kan ik reizen zonder visum?

Wanneer je een reis plant, dichtbij of ver weg, kan je gemakkelijk verdwalen in het administratieve doolhof van visumaanvragen en vereisten. Om het je gemakkelijker te maken, heeft HelloSafe een kaart samengesteld waarop de situatie in elk land wordt weergegeven wat betreft visumvereisten (of niet).

Voor elk land ter wereld vindt u in de onderstaande tabellen alle nodige gegevens, zoals het type visum of machtiging dat vereist is, de maximaal toegestane verblijfsduur en de bijbehorende kosten die in 2024 van kracht zijn. Deze gegevens werden samengesteld op 27 mei 2024, op basis van de informatie die per land beschikbaar is op de website van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Deze zullen zo vaak mogelijk worden bijgewerkt.

Ga naar HelloSafe België voor meer tools. Ga naar HelloSafe België voor meer tools. Ga naar HelloSafe België voor meer tools. Ga naar HelloSafe België voor meer tools. Ga naar HelloSafe België voor meer tools.