Knap, die schors!

Vind jij bomen zonder bladeren ’s winters maar grijs en triest? Kies dan voor soorten die ook op de donkerste dagen de tuin opvrolijken met hun decoratieve en kleurrijke schors.

Mat, glanzend, gekleurd, geribbeld, helemaal glad of met mooie barsten: de schors van sommige boomsoorten kan het hele jaar door een blikvanger zijn in de tuin. En nog méér in de winter wanneer de meeste vegetatie slaapt. Wanneer je zo’n bijzondere schors combineert met bepaalde vaste planten en siergrassen, dan is je tuin ook ’s winters kleurrijk en decoratief.

De stam van een gewone berk verliest zijn typische kleur na enkele jaren, maar er bestaan cultivars die heel hun leven hun mooie kleur houden. Bij de Himalayaberk is die kleur stralend wit, maar bij de papierberk schilfert de schors af in oranjeachtige stroken aan de binnenkant. De schorskleur van de Chinese berk (Betula albosinensis) varieert dan weer van roze over koperkleurig tot rood. De slangenesdoorns of gevlekte esdoorns bieden een keuze uit basten met groen-witte, rood-witte of zelfs oranje-witte strepen. De Tibetaanse sierkers (Prunus serrula) valt op door zijn schitterende, gladde en glanzende schors in koperkleurige, rode of karamelkleurige tinten. Sommige soorten Eucalyptus rustica hebben een bast met decoratieve grijze, blauw-grijze, bruine en rode vlekken. Ook sommige heesters mogen we niet vergeten. De variëteit aan schorskleuren bij de kornoelje is bijna eindeloos, net als bij de katwilg.

Prunus serrula © Getty Images/iStockphoto



Het kleureffect wordt nog groter wanneer je de bomen en struiken meerstammig plant. Dan vertrekken meerdere scheuten uit eenzelfde stronk in de grond en vormen verschillende stammen dicht op elkaar. Door struiken heel dicht tegen elkaar te planten krijg je hetzelfde resultaat. Bomen worden vaak kleurrijker met de jaren, bij heesters is vooral het jonge hout gekleurd. Daarom moet je ze stevig terugsnoeien. ●

Met dank aan Jean-Luc Wanzoul, leerkracht aan het technisch landbouwinstituut van Gembloers