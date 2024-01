Laat het mos maar groeien!

Mos of korstmos zegt veel over de ecologische eigenschappen van je tuin. En het kan zelfs decoratief zijn.

Meestal zijn we niet zo gek op mos in de tuin. Het staat slordig op klinkers en tuinmeubilair. Toch hebben mos en korstmos een groot biologisch nut. Ze bieden een schuilplaats aan ongewervelde dieren en vogels gebruiken ze om hun nest te bouwen. Mos is ook al eeuwenlang een decoratief en onmisbaar onderdeel van Japanse tuinen. Bij ons dringt die esthetische waar- ook stilaan door omwille van de soms intense kleuren – ook in de winter – en de fluweelzachte, bij- na sprookjesachtige aanblik.

Mos heeft geen wortels en kan dus groeien waar geen enkele andere plant overleeft: op hard aangestampte aarde, plekken waar de zon nooit komt, op doornatte grond en kiezels. Mos vraagt verder geen of weinig onderhoud. Om het aan te planten volstaat het elders toefjes weg te nemen en ze aan te brengen op vooral schaduwrijke, vochtige en/of rotsachtige plekken.

Mos plukken in een bos is verboden, tenzij met een speciale toestemming. Maar tegenwoordig kan je ook mos kopen in sommige tuincentra. Kies liefst een inheemse soort. Andersom, gaat mos of korstmos ongewenst woekeren in je tuin, weet dan dat mosgroei wordt bevorderd door de hoge zuurtegraad van de grond, door onvoldoende afwatering of door sterke schaduw. Door deze omstandigheden aan te pakken kan je ongewilde mosgroei al bij de wortels aanpakken.

Mos of korstmos op bomen betekent niet dat je bomen ziek zijn en het tast evenmin hun gezondheid aan. Het heeft dus geen zin een schimmelwerend middel te gebruiken. Wel kan je de boomschors borstelen met een borstel met harde, maar nog vrij soepele haren (dus geen metaalborstel). Mos en korstmos groeit enkel op de oude delen van bomen en struiken. Geregeld snoeien houdt hun groei dus beperkt. Verwijderen met een borstel blijft de meest efficiënte en ook aanbevolen methode. Maar gebruik geen middeltjes uit grootmoeders tijd, zoals zout of azijn: deze producten zijn schadelijk voor het leven in je tuin. Voor tuinpaden, terras, stapstenen of onbebouwde stukken terrein bestaan er enkele erkende bestrijdingsproducten op basis van ijzersulfaat of pelargonzuur.

Over mos in je gazon hebben we het in de lente nog eens.