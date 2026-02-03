In de winter ontdek je in alle rust de stad: het is hét moment om musea en monumenten in deze universiteitsstad binnen te stappen. Geniet van het cultureel erfgoed van de Vlaams-Brabantse hoofdstad terwijl ze zich opmaakt om in 2030 Europese Culturele Hoofdstad te worden genoemd. We delen alvast drie suggesties voor binnenactiviteiten tijdens de koude en natte periode.

Samen met het begijnhof, de bibliotheek en de Oude Markt is het stadhuis een van de trekpleisters van Leuven. Het meesterwerk van Brabantse gotische architectuur maakt nog steeds indruk. Toch doet het fotografen die op zoek zijn naar de perfecte invalshoek knarsetanden, want sinds enkele maanden is het gedeeltelijk bedekt met doeken die de hele benedenverdieping aan het zicht onttrekken. Een tijdelijk ongemak dat naar verwachting pas over vier jaar achter de rug zal zijn, wanneer het volledig gerenoveerd is. Het zal dan in staat zijn om de drie miljoen bezoekers te ontvangen die in 2030 worden verwacht, wanneer Leuven Europese Culturele Hoofdstad wordt. Nog meer reden tot feest, want onlangs mocht de oudste universiteit van het land 600 kaarsjes uitblazen.

In het belfort van de bibliotheek ontdek je de geschiedenis van het gebouw. © Shutterstock

De bibliotheek

De buitenkant van de universitaire bibliotheek van Leuven doet je mond openvallen, met haar neorenaissancistische stijl en Italiaans ogend ‘belfort’ dat de grootste beiaard van Vlaanderen herbergt. In 1914 werd de oude universiteitsbibliotheek in brand gestoken door Duitse troepen, waardoor bijna 300.000 boeken verloren gingen. De brand maakte heel wat emoties los, waardoor veel, voornamelijk Amerikaanse, donateurs na de oorlog hun krachten bundelden om uit het niets een nieuwe, indrukwekkende bibliotheek te bouwen.

Maar wist je dat die opnieuw door de Duitsers in brand werd gestoken, deze keer in 1940? In de jaren 1950 volgde dan de restauratie, met respect voor de originele plannen. De leeszaal werd wel ‘gemoderniseerd’ met een vleugje art deco: het fraai bewerkte hout geeft de ruimte vandaag een unieke sfeer. Vergeet ook niet naar de vitrine te kijken: daar liggen enkele oude boeken die de opeenvolgende branden hebben overleefd of die ernstig beschadigd raakten.

In het belfort kan je een permanente tentoonstelling over de geschiedenis van de bibliotheek bezichtigen. Op elke verdieping vind je een zaal die gewijd is aan een episode uit het leven van het gebouw. Zo ga je hoger en hoger… tot je helemaal bovenaan bent, met een prachtig uitzicht over de hele stad. Goed om te weten: ter gelegenheid van de 600ste verjaardag van de KU Leuven organiseert de bibliotheek tot 22 februari ook een zeer interessante tentoonstelling over de geschiedenis van de universiteit, van Justus Lipsius tot de ‘Walen buiten!’, met talrijke zeldzame historische voorwerpen. Een echte aanrader!

M Leuven

Als je in Leuven één museum moet bezoeken, dan is het wel M Leuven. Het herbergt een rijke collectie werken die een link hebben met de geschiedenis van Leuven en Brabant. Middeleeuwse altaarstukken staan subtiel naast hedendaagse composities, schilderijen uit de klassieke periode en licht- en geluidsinstallaties, wat voor een mooie afwisseling zorgt tijdens het bezoek.

In het kader van 600 jaar KUL is er ook een tijdelijke tentoonstelling te zien over de wetenschappelijke en archeologische collecties van de universiteit: afgietsels van antieke sculpturen, fossielen, mineralen, wetenschappelijke instrumenten…

Het museum M Leuven combineert oude en hedendaagse werken. © Shutterstock

Sint-Pieterskerk

Gerenoveerd in 2020, is de Sint-Pieterskerk niet alleen een plaats van misvieringen: ze bevat ook twaalf meesterwerken (graven, schilderijen en religieuze voorwerpen), waarvan er meerdere op hun oorspronkelijke locatie bewaard zijn. Zo heeft de kerk het label ‘Vlaamse Meesters in situ’, omdat ze onder andere Het Martelaarschap van de Heilige Erasmus en Het Laatste Avondmaal huisvest, twee van de bekendste schilderijen van Dieric Bouts (1410-1475), die nog steeds in de kapellen hangen waarvoor de werken 600 jaar geleden besteld werden.

Om ze te ontdekken, kan je gewoon door de kerk dwalen, maar je kan ook een ‘HoloLens’ huren, een bril met augmented reality. Het gaat hier niet om virtual reality: je ziet het schilderij nog steeds, maar door met je vinger in de richting van bepaalde elementen van het schilderij te bewegen, worden die in de bril vergroot, terwijl een audiocommentaar extra informatie geeft. Eerlijk gezegd (maar misschien zijn we gewoon onhandig) was het gebruik van de HoloLens niet altijd even gemakkelijk, maar de vergrotingen zijn wel de moeite en geven de werken een nieuwe dimensie.