Luik: stad van cultuur en zoveel meer

Luik, de bruisende hoofdstad van de provincie Luik en de grootste stad van Wallonië, staat bekend om zijn rijke cultuur en geschiedenis. We nemen je mee op verkenning.

Het Prinsbisschoppelijk Paleis

Het vroegere Prinsbisschoppelijk Paleis is een van de mooiste niet-religieuze gebouwen van de 16de eeuw en herbergt nu het gerechtsgebouw en het Provinciebestuur. “De geschiedenis van Luik is nogal bijzonder. Tijdens het ancien régime oefende de prins-bisschop zowel wereldlijke als geestelijke macht uit”, vertelt onze gids van de Luikse toeristische dienst. Ook vandaag straalt het gebouw veel macht uit. Vooral de zuilengang op het binnenplein valt op. Deze bevat vreemde siermotieven: géén religieuze taferelen, maar groteske gezichten, geïnspireerd door de humanistische literatuur van die tijd. Daarnaast zien we motieven uit de toen pas ontdekte Nieuwe Wereld (Indianen, tropische vruchten, conquistadores...). Een bewijs dat prins-bisschop Everhard van der Marck, die deze renovatie financierde, niet als een kluizenaar leefde, maar als een staatshoofd dat de actualiteit op de voet volgde.

Het prins-bisschoppelijk paleis telde nogal wat hovelingen. Daarvan getuigen de luxueuze herenwoningen in de omgeving. De meeste waren eigendom van geestelijken en dat heeft alles te maken met het dubbele petje van de prins-bisschop. Kanunniken hielden zich bezig met stadszaken en onderwijs. En anders dan de gewone monniken, legden ze geen gelofte van armoede af. “Religieuze orden en instellingen werden in Luik in de watten gelegd”, vertelt onze gids. “Ooit telde de stad 160 klokkentorens en Luik is nog altijd de Belgische stad met de meeste domkerken.”

Het Théâtre Royal de Liège: een architecturaal meesterwerk

Opgetrokken in 1820, is het Théâtre Royal de Liège een van de oudste theatergebouwen van België. Het majestueuze pand, gelegen aan de Place du Théâtre, ademt de grandeur van de 19e eeuw en weerspiegelt de romantische geest van het tijdperk waarin het werd gebouwd. De indrukwekkende neoclassicistische façade met zuilen en elegante sculpturen nodigt uit tot een stap terug in de tijd.

Het theater biedt een divers programma met moderne toneelstukken, klassieke drama’s, komedies en dansvoorstellingen. Zowel gevestigde artiesten als opkomende talenten vinden hier hun podium. Het is de ideale plek om een avond ondergedompeld te worden in de magie van theater, terwijl u geniet van een prachtig decor en de warme sfeer van dit historische gebouw.

Théâtre Royal , Pl. du Vingt Août 16, 4000 Liège

De Opéra Royal de Wallonie-Liège: muziek van wereldklasse

Voor de operaliefhebbers onder ons is de Opéra Royal de Wallonie-Liège een absolute must. Dit operagebouw aan de Place de l’Opéra, op slechts een steenworp afstand van het theater, werd oorspronkelijk in 1820 opgericht en geldt vandaag als een van de belangrijkste operahuizen in Europa. Na een grondige renovatie in 2012 straalt het gebouw weer in al zijn glorie, met een perfecte balans tussen historische grandeur en moderne faciliteiten.

De Opéra Royal staat bekend om zijn gevarieerde en hoogstaande producties. Van grote klassieke opera’s zoals Verdi’s La Traviata en Puccini’s La Bohème, tot modernere meesterwerken en innovatieve nieuwe creaties, hier komen muziek, zang en dramatiek samen in een onvergetelijke ervaring. Het huis biedt ook ruimte voor jonge talenten en experimentele uitvoeringen, wat de Opéra een dynamische en veelzijdige bestemming maakt voor een breed publiek. Tickets reserveer je best op voorhand, maar omdat er heel wat verschillende plaatscategorieën aangeboden worden, is de kans groot dat je dat ook nog heel last minute kan doen.

Heel wat restaurants in de buurt bieden speciale arrangementen aan voor theater- en operabezoekers, zodat u ontspannen van een heerlijke maaltijd kunt genieten voordat de voorstelling begint.

Opéra Royal, Pl. de l’Opéra 1/5, 4000 Liège

Een dagje shoppen in Luik Luik is ook een waar paradijs voor wie van shoppen houdt. Hier zijn enkele tips voor een onvergetelijke dag shoppen in de vurige stede. 1. Start de dag op de Rue Pont d’Avroy en de Place Saint-Lambert Begin uw shopavontuur in het hart van het centrum, op de Rue Pont d’Avroy en rondom de Place Saint-Lambert. Dit is een van de belangrijkste winkelstraten van Luik, waar je een mix van grote merken en kleinere boetieks vindt. Denk aan bekende ketens zoals H&M, Zara, Mango, en Esprit, afgewisseld met gezellige cafés waar je even kunt pauzeren met een kop koffie en een stuk Luikse wafel. Op de Place Saint-Lambert vind je ook het Galeria Inno warenhuis, ideaal voor mode, cosmetica en luxe accessoires. In dit deel van de stad bevinden zich ook tal van schoenenwinkels en juweliers, dus een mooie nieuwe aanwinst is hier zo gevonden. 2. Ontdek boetiekjes in de wijk Le Carré Wanneer je eerder iets unieks wil scoren, wandel dan verder naar de wijk Le Carré. Dit is het kloppende hart van Luik, een wirwar van kleine straatjes vol boetiekjes, speciaalzaken en onafhankelijke modewinkels. Hier vind je originele kledingstukken van lokale ontwerpers, vintage kleding, unieke accessoires en leuke cadeauwinkels. In Le Carré heerst een levendige sfeer, en naast winkelen kan je hier genieten van een drankje of lunch in een van de vele trendy bars en restaurants. Voor een smaakvolle pauze is Les Sabots d’Hélène een aanrader, een bistro met heerlijke lokale gerechten. 3. Bezoek de Médiacité voor een overdekte shoppingervaring Als u houdt van overdekt winkelen, dan is het moderne Médiacité winkelcentrum een ideale stop. Gelegen op zo’n 15 minuten lopen van het centrum, biedt Médiacité meer dan 120 winkels, van mode en accessoires tot technologie en interieur. Hier vindt u alles onder één dak, inclusief populaire merken zoals Primark, H&M, FNAC, en Desigual. Médiacité is ook de thuisbasis van de Ice Skating Arena, dus als je even iets anders wilt doen, kan je een paar rondjes schaatsen op de overdekte ijsbaan. 4. Proef lokale lekkernijen op de La Batte-markt Geen shopdag in Luik is compleet zonder een bezoek aan de beroemde La Batte-markt, de grootste en oudste zondagsmarkt van België. Deze markt, gelegen langs de Maas, is de perfecte plek om verse lokale producten te kopen zoals kazen, vleeswaren, brood, en natuurlijk de beroemde Luikse wafels. Je vindt er ook bloemen, kleding, antiek en veel andere koopjes. De sfeer is er altijd bruisend, en het is een ideale plek om te proeven van de lokale cultuur. Als je op een zondag in Luik bent, mag je La Batte absoluut niet overslaan. Wandel langs de kraampjes, koop enkele regionale delicatessen, en geniet van het uitzicht over de Maas. 5. Shop voor kunst en antiek in Outremeuse Voor liefhebbers van kunst en antiek is de wijk Outremeuse een interessant gebied om te verkennen. Hier tref je diverse antiquairs en tweedehandswinkels, perfect voor het opsporen van unieke vondsten. De wijk heeft ook enkele galerieën waar je kunstwerken van lokale artiesten kunt kopen. Outremeuse heeft een geheel eigen karakter en staat bekend om zijn volkse, artistieke sfeer. Het is tevens de geboorteplaats van de beroemde Luikse schrijver Georges Simenon. 6. Sluit af met een heerlijk diner en wat ontspanning Na een dag vol winkelplezier kan je ontspannen met een diner in een van de uitstekende restaurants in het centrum van Luik. Probeer bijvoorbeeld een traditionele boulet à la liégeoise (Luikse gehaktballen) in het populaire restaurant Le Bistrot d’en Face, of ga voor een verfijnd diner in Le Selys, een gastronomisch restaurant met een prachtig uitzicht over de stad. Na het diner kan je nog wat ontspannen in een van de gezellige cafés op de Place du Marché of een avondwandeling maken langs de sfeervolle kades van de Maas.

Rijk cultureel erfgoed

Voor liefhebbers van musea en erfgoed heeft de stad twee belangrijke aanraders: het Trinkhall Museum en het Musée de la Vie Wallonne (Museum van het Waalse Leven). Deze musea bieden elk op hun eigen manier een fascinerende kijk op kunst, cultuur en de bijzondere tradities van Wallonië.

Trinkhall Museum: kunst buiten de lijntjes

Op een steenworp afstand van het Parc d’Avroy bevindt zich het Trinkhall Museum, een plek waar kunst op een andere, boeiende manier wordt ervaren. Het museum, voorheen bekend als het Art Brut Center, richt zich op kunstwerken die buiten de traditionele academische wereld zijn ontstaan, vaak van autodidactische kunstenaars of van mensen met psychische kwetsbaarheden.

De collectie van het Trinkhall Museum bestaat uit een bonte verzameling schilderijen, beeldhouwwerken en tekeningen die grenzen verleggen. Wat deze kunstwerken zo bijzonder maakt, is de puurheid en originaliteit. De kunstenaars werken vaak zonder de invloed van kunsttradities, waardoor hun creaties onconventioneel en verrassend zijn. Bezoekers worden uitgenodigd om met een open blik naar deze kunst te kijken en de verhalen achter de werken te ontdekken. Dit museum staat symbool voor inclusie en de viering van creativiteit in al haar vormen.

De architectuur van het museum zelf is ook bijzonder. Na een ingrijpende renovatie opende het museum in 2020 zijn deuren met een nieuw en modern gebouw, ontworpen om de collectie op een toegankelijke en hedendaagse manier te presenteren. Het is een ideale plek om een middag door te brengen, vol verrassingen en verwondering.

Trinkhall Museum, Park d’Avroy, Bd d’Avroy, 4000 Liège

Musée de la Vie Wallonne: duik in de tradities van Wallonië

Voor wie geïnteresseerd is in de rijke cultuur en tradities van Wallonië, is het Musée de la Vie Wallonne the placet to be. Gelegen in het hart van het historische centrum van Luik, in een prachtig klooster uit de 17e eeuw, biedt dit museum een diepgaande blik op het dagelijkse leven van de Walen door de eeuwen heen.

De permanente collectie bestaat uit een rijke verzameling van voorwerpen, documenten, kleding en kunstwerken die de geschiedenis, folklore en ambachten van de regio weerspiegelen. Van traditionele kleding en huisraad tot handgemaakte werktuigen en religieuze relikwieën: elk object vertelt een stukje van het Waalse verhaal. Een hoogtepunt is de reconstructie van een typisch Waals dorp, waarin bezoekers kunnen ervaren hoe het leven er in vroegere tijden uitzag.

Het museum is ook verrassend modern in zijn aanpak. Interactieve displays, audiovisuele presentaties en tijdelijke tentoonstellingen maken de ervaring zowel leerzaam als onderhoudend, voor jong en oud. Wie wil ontdekken wat het betekent om Waals te zijn, vindt hier een schat aan informatie en inspiratie.

Musée de la Vie Wallonne, La cour des mineurs, Rue des Mineurs, 4000 Liège

Beide musea bieden meer dan alleen tentoonstellingen; ze zijn ware culturele ontmoetingsplaatsen. Het Trinkhall Museum organiseert regelmatig workshops, lezingen en ontmoetingen met kunstenaars. Dit maakt het tot een dynamisch en betrokken museum waar de grens tussen kunst en toeschouwer vaak vervaagt. Ook het Musée de la Vie Wallonne pakt uit met evenementen zoals folklorefeesten en ambachtelijke markten, waarbij bezoekers kunnen proeven van de levende cultuur van Wallonië.

Paul Delvaux in La Boverie Naar aanleiding van de 100ste verjaardag van het surrealisme vindt in La Boverie nog tot 16 maart 2025 een grote tentoonstelling plaats over de Belgische kunstenaar Paul Delvaux.

Het ongewone retrospectief verloopt via drie circuits (thematisch, dialogisch en multimediaal) en biedt een volledig overzicht van het oeuvre van Paul Delvaux, waardoor zijn positie binnen het surrealisme en de brede kunstgeschiedenis duidelijk wordt. De tentoonstelling ‘Paul Delvaux en zijn universum’, omvat meer dan 150 kunstwerken en voorwerpen. Deze retrospectieve tentoonstelling is de eerste sinds de grote tentoonstelling in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België naar aanleiding van zijn honderdste geboortedag in 1997. Het is een unieke gelegenheid om kennis te maken met de wereld van Paul Delvaux, van het eerste tot het laatste werk (1920-1986). Het circuit, gebaseerd op de geliefde thema’s van de meester, verloopt niet strikt chronologisch, waardoor veelvoudige dwarsverbanden verschijnen. Melancholische maagden, treinen, skeletten, de in het Musée Spitzner ontdekte slapende Venus, verwijzingen naar de klassieke oudheid ... het zijn maar enkele motieven die in zijn oeuvre voortdurend terugkeren. De meesterwerken van deze internationaal vermaarde kunsteaar waren al jaren niet meer te zien. Ze worden hier weer bij elkaar gebracht en werpen een nieuw licht op een tijdloos en complex oeuvre, zodat de hedendaagse tentoonstellingsbezoekers ze kunnen leren kennen. In dialoog met andere kunstenaars Hoewel Delvaux een creatieve einzelgänger was, schiep hij zijn universum in dialoog met zijn voorgangers en collega’s. In de tentoonstelling worden de werken van Delvaux zij aan zij getoond met die van andere grote namen, waardoor overeenkomsten en verschillen aan het licht komen. Door de band met het surrealisme ligt de vergelijking met René Magritte en Giorgio De Chirico voor de hand, maar dat gaat niet op voor andere kunstenaars. Minder bekend is dat Delvaux als beginnend schilder interesse had voor Amedeo Modigliani en onder zijn invloed resoluut voor het naakt koos. Vervolgens onderging Delvaux de invloed van het expressionisme, meer bepaald Constant Permeke en Gustave De Smet, wat ook weinig bekend is. Via zijn belangstelling voor de klassieke oudheid komen we terecht bij zijn leermeester Constant Montald en zijn geestverwant Pablo Picasso. In thematisch opzicht vormen de werken van James Ensor en Félicien Rops een boeiend vergelijkingspunt, hoewel Delvaux onderwerpen als het skelet en de ‘twee vriendinnen’ minder diabolisch vormgaf dan zijn voorgangers. Door dat spel van invloeden, ontleningen en toevalligheden wordt een tipje van de sluier gelicht, en wordt duidelijk hoe en in welke context het schijnbaar hermetische en gesloten universum van Delvaux ontstond. Multimedia laten je doordringen tot in de kern van het Delvaux-universum Eerst betreden bezoekers de privéwereld van de kunstenaar via een originele reconstructie van zijn atelier. Ze zien Delvaux naar model schilderen in zijn eigen omgeving, tussen zijn geliefde voorwerpen die verband houden met de door hem geschapen picturale wereld. In een andere opstelling is te zien hoe een schilderij tot stand komt. Het originele Rumeurs (1980) is te zien, samen met de voorbereidende tekening en een film waarin we de kunstenaar wijzigingen zien aanbrengen aan het schilderij. De film is gebaseerd op documenten verzameld door Paul Anrieu, een vriend van de kunstenaar. Bezoekers krijgen ook de kans om in de voetsporen van de schilder te treden en hun eigen Delvaux te maken via de interactieve opstelling ‘Teken een Delvaux’. Met beeldende elementen uit het Delvaux-vocabularium stellen ze hun eigen ‘Delvaux’ samen. Praktisch Museum La Boverie, Parc de la Boverie 3, 4020 Luik. Nog tot 16 maart 2025; dinsdag tot zondag: 10u – 18u. Standaardticket: €18; Jongeren (6-25 jaar): €12; Kind (-6 jaar): gratis. Gezinspakket (2 standaard en 2 jongeren): €54; Groepen: €16 pp (min 15 personen); Artikel 27: €1,25.

De Sint-Martinusbasiliek: een spirituele oase in de stad

Gelegen op een van de zeven heuvels van Luik, biedt de Sint-Martinusbasiliek (Basilique Saint-Martin) niet alleen een indrukwekkend uitzicht over de stad, maar ook een fascinerend venster op de religieuze geschiedenis van de regio. Deze gotische basiliek, die dateert uit de 10e eeuw, is een van de oudste en belangrijkste kerken van Luik. De kerk werd in de loop der eeuwen meerdere keren herbouwd, met als resultaat een architecturaal meesterwerk dat zowel de romaanse als gotische stijlen combineert.

De buitenkant van de basiliek, met zijn markante toren en robuuste stenen muren, straalt kracht en eeuwigheid uit. Binnen wacht de bezoeker een serene sfeer, met hoge gewelven, schitterende glas-in-loodramen en een rijk gedecoreerd altaar. Een van de hoogtepunten is het schitterende 14e-eeuwse retabel, dat de Kruisiging van Christus voorstelt. Het vakmanschap en de details zijn verbluffend en getuigen van de religieuze en artistieke rijkdom van de middeleeuwen.

De Sint-Martinusbasiliek speelt een belangrijke rol in de religieuze geschiedenis van Luik. Hier vond in 1246 de eerste officiële viering van het Feest van het Heilig Sacrament plaats, een gebeurtenis die later wereldwijd werd verspreid binnen de katholieke kerk. Voor liefhebbers van geschiedenis en spiritualiteit is een bezoek aan deze kerk een moment van bezinning en bewondering.

De Sint-Martinusbasiliek is vrij toegankelijk voor bezoekers, en hoewel het een actieve parochiekerk is, zijn er regelmatig rondleidingen beschikbaar waarbij u meer te weten kunt komen over de geschiedenis en architectuur. De kerk ligt op een heuvel, dus een korte klim is vereist, maar het uitzicht en de ervaring zijn het zeker waard.

Sint-Martinusbasiliek, Rue du Mont St Martin 66, 4000 Liège

Het Park van Avroy: groene rust midden in de stad

Op slechts een korte wandeling van de basiliek bevindt zich het Park van Avroy, een van de mooiste groene ruimtes in het centrum van Luik. Dit langgerekte park strekt zich uit langs de Boulevard d’Avroy en biedt zowel inwoners als bezoekers een oase van rust te midden van de stedelijke drukte. Het park, dat oorspronkelijk een arm van de Maas was, werd in de 19e eeuw omgevormd tot een prachtig stadspark en is sindsdien een geliefde plek voor wandelaars, joggers en gezinnen.

Bij binnenkomst wordt u verwelkomd door statige bomen en uitgestrekte grasvelden, perfect voor een ontspannen picknick of een rustige middag in de zon. Het park heeft diverse vijvers, waar u eenden kunt zien zwemmen en de koele bries van het water kunt voelen terwijl u op een bankje ontspant. Langs de brede wandelpaden vindt u tal van beelden en monumenten, waaronder een indrukwekkend standbeeld van Koning Albert I, een van België’s meest geliefde vorsten.

Het Park van Avroy is niet alleen een groene long voor de stad, maar ook een plek van herinnering. Naast het standbeeld van koning Albert I vindt u het Monument voor de Onafhankelijkheidsstrijders, dat eer betoont aan de Belgische vrijheidsstrijders uit de 19e eeuw. Deze historische elementen geven het park een bijzondere sfeer, waar natuur en geschiedenis hand in hand gaan.

Park van Avroy , Bd d’Avroy, 4000 Liège