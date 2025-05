Mag je groenafval in de tuin verbranden?

Zo milieuvriendelijk mogelijk takjes en bladeren verbranden, kan en mag dat? Controleer steeds eerst de geldende regelgeving in je gemeente.

Het verbranden van plantaardig afval uit de tuin (snoeihout, haagsnoeisel, dode bladeren, enz.) is strikt gereguleerd in ons land. Het verbranden van papier, karton of huishoudelijk afval dat plastic bevat is verboden, omdat dit catastrofaal is voor het milieu. De regels rond groenafval verschillen per gewest en je moet ook de gemeentelijke verordeningen opvolgen.

In Vlaanderen

Vuur aansteken en materiaal verbranden in open lucht is strikt gereglementeerd. Over het algemeen is het verboden om tuinafval te verbranden in woongebieden om de luchtkwaliteit te beschermen en de hinder voor de buren te beperken. Maar er zijn uitzonderingen: de burgemeester kan van de regels afwijken via een schriftelijke toelating op basis van een gemotiveerd verzoek, zoals om folkloristische of fytosanitaire (plantenziekten) redenen.

In Wallonië

Hier laat de wet het verbranden van gesnoeide takken in principe wel toe, maar het vuur moet zich op meer dan 100 meter van woningen, gebouwen, heide, boomgaarden, plantages, hagen, hooibergen, graanopslag, stro, hooi of andere brandbare opslagplaatsen bevinden, en op minstens 25 meter van bossen en wouden. In de meeste woongebieden is dit onmogelijk, tenzij je over een zeer grote tuin of een privéterrein beschikt. Maar ook hier kan de burgemeester een afwijking toestaan.

Groenafval bevat 60 tot 90% water, dus ben je in feite water aan het verbranden.

In Brussel

In alle 19 gemeenten van het hoofdstedelijk gewest is het verboden om afval thuis te verbranden. De enige afwijking die wordt toegestaan is wanneer er gebruik wordt gemaakt van een verbrandingsinstallatie met een efficiënt rookzuiveringssysteem, en zelfs dan heb je een milieuvergunning nodig.

Risico op een boete

Een overtreding kan je 250 eurokosten. Ook zwaardere sancties zijn mogelijk, afhankelijk van het type afval dat verbrand wordt en de risico’s voor de volksgezondheid. Onbehandeld hout in een vuurkorf of buitenhaard verbranden is toegestaan op voorwaarde dat de rook geen burenhinder veroorzaakt, wat ook geldt voor barbecues.

Milieurisico’s

Groenafval bevat 60 tot 90% water, wat betekent dat je in feite water aan het verbranden bent. Deze onvolledige verbranding produceert fijnstof, koolstofmonoxide, vluchtige organische verbindingen en andere schadelijke stoffen. Het verbranden van natte planten verergert de luchtvervuiling. Daarom breng je groenafval best naar het containerpark.