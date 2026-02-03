Maskers en mysthiek, het carnaval in Venetië

Het Carnaval van Venetië is een jaarlijks terugkerend festival dat 12 dagen duurt en eindigt op vastenavond, de dag voor Aswoensdag.

Er wordt voor het eerst melding van gemaakt in 1268. In de loop van de geschiedenis heeft men vaak geprobeerd om het extravagante en vaak ook subversieve karakter van het festival aan banden te leggen. Het dragen van maskers was oorspronkelijk een gewoonte die in een groot deel van het jaar gebruikelijk was. Niet alleen tijdens verschillende feesten maar ook wanneer men zich anoniem over straat wilde begeven.

De oudste vermelding van het gebruik van maskers in Venetië is teruggevonden in een document uit mei 1268. Eind achttiende eeuw werd het dragen van maskers van hogerhand, waarschijnlijk door toedoen van Napoleon, stopgezet. De feestvierders moesten voortaan herkenbaar over straat, en ook het carnavalsfeest werd aan banden gelegd.

In 1959 herleefde de traditie weer en haalden de inwoners van Venetië de maskers weer uit de kast. Nu is het carnaval niet meer weg te denken uit de Venetiaanse straten en steegjes. Het is een van de grootste evenementen van heel Italië.

Op 11 februari start het feest dit jaar, zoals de traditie wil in de wijk Cannareggio met de parade van boten door de kanalen van Venetië. Een paar uur eerder kon je lekker griezelen tijdens de Zombiewalk.

Zaterdag 18 februari staat het Festa delle Marie op het programma. Een optocht met aan het hoofd een gevleugelde leeuw, gevolgd door twaalf Maria’s (twaalf mooie Venetiaanse meisjes) en een stoet met meer dan 500 deelnemers. Op zondag 19 februari is op het San Marco Plein de spectaculaire Volo dell’Angelo (Vlucht van de Engel) te bewonderen. Een afdaling vanaf de 92 meter hoge Campanile (de toren van St. Markus) naar het Piazza San Marco. De traditie van de ‘Vlucht’ gaat terug tot het midden van de zestiende eeuw.

