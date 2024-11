Meer dan 650 ateliers open voor de Dag van de Ambachten

Nu zondag 17 november zetten meer dan 650 Belgische ambachters gratis de deuren van hun atelier open voor de 18de editie van de Dag van de Ambachten. In heel het land kan men opnieuw kennismaken met de knowhow van deze gepassioneerde vakmensen en kunnen bezoekers deelnemen aan veelzijdige en boeiende activiteiten.

Al sinds 2006 organiseert de FOD Economie de Dag van de Ambachten met de steun van de minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO’s. Bedoeling is om de knowhow en het talent van de vele Belgische ambachters onder de aandacht te brengen.

David Clarinval, Minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO’s: ‘De Dag van de Ambachten is een uitzonderlijk uithangbord voor het talent en de knowhow van onze Belgische ambachtslieden. Door tijdens dit evenement hun deuren te openen, delen ze hun passie en creativiteit met het publiek en dragen ze zo bij tot de culturele en economische rijkdom van ons land. Ik moedig iedereen aan om de ambachtslieden bij jou in de buurt te bezoeken. Het is een geweldige manier om hun werk te steunen!’

Door die economische sector een dag lang in de kijker te zetten, wil de FOD Economie vooral:

– soms eeuwenoude knowhow doorgeven;

– deze vakmensen, die innovatie en creativiteit combineren, in de kijker zetten;

– jongeren informeren over de mogelijkheden op dat vlak;

– erfgoed beschermen dat de trots is van lokale en regionale gemeenschappen;

– een nichesector ondersteunen die een rol kan spelen in de dynamiek van de Belgische economie.

Enkel ambachters met een wettelijke erkenning kunnen meedoen. Die erkenning bekrachtigt het authentieke karakter van de activiteit, het manuele aspect ervan en de knowhow van de ambachter. Intussen kregen meer dan 2.300 Belgische ambachters de erkenning, die de consument gemakkelijk kan herkennen dankzij het logo “Erkend Ambacht”.