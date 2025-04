Ontdek de mooiste wandelknooppunten in de Dendervallei

Ontdek ongerepte natuur, historische sluizen en charmante paden langs de Dender, van Aalst tot Zwalm.

Toegegeven, de Dender is niet de meest idyllische rivier van ons land, maar toch heeft ze troeven, zeker langs haar loop in Vlaanderen. In de Vlaamse Ardennen overschrijdt ze de taalgrens en kronkelt ze tot aan de Scheldevlakte waar ze zich in de Schelde stort. Onderweg heeft ze beken en waterplassen doen ontstaan, waar vandaag natuurreservaten groeien en bloeien. Die natuur staat deels onder water en herbergt zo een typische fauna en flora. In de Dendervallei werden ook enkele oude bouwwerken bewaard, zoals molens en met de hand bediende sluizen.

Om maximaal van deze landschappen te genieten heeft de provincie Oost-Vlaanderen vorig jaar twee nieuwe wandelknooppuntennetwerken opengesteld: ‘Dendervallei Noord’ (samen 400 km) en ‘Tussen Zwalm en Dender’ (170 km). Het gaat vooral om ongeplaveide of niet-geasfalteerde wegen en paden die je dicht bij de natuur brengen. Je draagt hier dus best in elk seizoen waterdichte schoenen, want sommige zones blijven het hele jaar door nat.

Elk netwerk heeft zijn eigen kenmerken. De wandelpaden van ‘Dendervallei Noord’ lopen rond Aalst, Erpe-Mere en Dendermonde en blijven dicht bij de rivier en haar bijriviertjes. Hier kan je de natuurgebieden Wellemeersen en Kapellemeersen ontdekken, maar ook het natuurreservaat Den Dotter. Het netwerk ‘Tussen Zwalm en Dender’ trekt door meer glooiende landschappen. Hier wandel je door de bossen van Oombergen en langs het kasteel van Leeuwergem. Later dit jaar wordt ook het derde knooppuntennetwerk, ‘Dendervallei Zuid’, geopend.

Kaarten kosten 6 euro en zijn verkrijgbaar via routen.be/webshop en bij de toeristische diensten. Je kan ook wandelingen plannen via de wandelknooppunt-app.