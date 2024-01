Oostenrijk erg in trek als bestemming voor autovakantie

Gebaseerd op de eerste cijfers van TUI Autovakanties schittert Oostenrijk deze zomer als topland van de Vlamingen en het neemt daarmee de eerste plaats over van Frankrijk, het grootste vakantieland sinds jaar en dag. De groene bestemmingen, tijdens corona zeer gegeerd, blijven uitstekende resultaten boeken: ook het Duitse Zwarte Woud en vooral het kleine Slovenië zijn erg in trek.

Frankrijk is omwille van de talrijke toeristische regio’s sinds jaar en dag de belangrijkste bestemming bij de TUI-klanten die met de eigen wagen reizen. Dat is vandaag nog het geval voor de Belgen in het algemeen, maar niet langer voor de Vlamingen. Het aantal Vlaamse boekingen voor een zomervakantie in Oostenrijk stijgt dit jaar met 17%, wat het land een uitgesproken eerste plaats oplevert als favoriete vakantieland. Eén op drie Vlamingen die op autovakantie vertrekt, kiest dit jaar voor Oostenrijk. Tirol is al enkele jaren de favoriet, maar nu staan ook de deelstaten Salzburgerland en Voralberg in de top 5 van best geboekte vakantieregio’s.

Voor het hele gezin

De meeste Oostenrijkse hotels zijn uitgesproken familiehotels met ruime kamers en talrijke voorzieningen voor kinderen zoals een overdekt zwembad, een speeltuin, een familiesauna en bij sommige hotels zelfs een kinderboerderij. Ook de lokale regio’s zelf organiseren veel activiteiten voor gezinnen: belevingswandelingen voor families, zomerrodelen (via een railbaan een helling afdalen) of ‘hochklettern’ (een hoogteparcours afleggen tussen de bomen).

Huidige top 10 van de meest geboekte landen bij autovakanties: 1. Oostenrijk 2. Frankrijk 3. Duitsland 4. Italië 5. Spanje 6. Slovenië 7. Kroatië 8. Andorra 9. Zwitserland 10. Denemarken

Bergvakanties erg in trek

De trend naar bergvakanties verbaast niet. De Vlamingen kozen tijdens de coronazomers van 2020 en 2021 al massaal voor herbronning in de natuur. Vakantiebeleving in je eigen bubbel en ver van de drukke centra stond toen centraal. Het succes van de bergen is sindsdien nog toegenomen, terwijl er intussen geen sprake meer is van de belemmerende omstandigheden van toen.

In de top 10 van meest geboekte regio’s komen intussen liefst zes bergachtige streken voor. Naast de drie Oostenrijkse regio’s zijn het Duitse Zwarte Woud, het Italiaanse Zuid-Tirol en de Sloveense Alpen de belangrijkste bestemmingen. Slovenië is absoluut in opmars en groeit met liefst 60%. Dit kleine land, met slechts twee derde van de oppervlakte van België, heeft een bijzonder aantrekkelijk binnenland dat elk jaar door meer liefhebbers van bergtoerisme wordt ontdekt.

Qua reisbudget spendeert de Vlaming het meest voor Oostenrijk (€714/persoon) en het minst voor Slovenië (€494/persoon). De Vlaming geeft dit jaar wel 20% meer uit voor groeiland Slovenië, terwijl het budget voor Frankrijk en Oostenrijk stabiel is gebleven.