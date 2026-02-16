Vier eeuwen geleden waren een dertigtal families uit onze regio’s betrokken bij de stichting van een handelspost die zou uitgroeien tot de miljoenenstad New York. Ook vandaag bouwen Belgen er graag een nieuw leven uit. Plus schetst een portret van drie Belgische New Yorkers.

Veel zichtbare sporen uit de beginjaren van New York blijven er vandaag niet meer over. Op basis van historische bronnen weten we wel dat in 1624 het schip ‘Nieu Nederlandt’ het huidige Governors Island bereikte. Het schip voer in opdracht van de Nederlandse West-Indische Compagnie, terwijl aan boord overwegend Waalse families zaten. In 1625 begon op het schiereiland Manhattan de bouw van Fort Amsterdam, waardoor de handelspost een permanent karakter kreeg.

De indrukwekkende Brooklyn Bridge.

Vier eeuwen later heeft de stichting van de stad slechts een klein hoekje gekregen in de permanente collectie van het boeiende Museum of the City of New York. Een andere verwijzing naar de stichters van New York vinden we in Battery Park, waar zich het Walloon Settlers Memorial bevindt. En de wereldberoemde Wall Street blijkt een verengelsing te zijn van ‘Waal Straat’ uit de periode van de Nederlandse kolonisatie tot 1664. Vandaag wonen er bijna 2.500 Belgen in New York.

Een groot verschil met België is dat mensen hier geen schrik hebben om te praten. Het communitygevoel is belangrijk.

Elke Vanhaecke: stadsgids en podcastmaker

In 2022 verhuisde Elke samen met haar echtgenoot en twee kinderen van Brussel naar Brooklyn, een van de vijf stadsdelen van New York. “Ik ben nog altijd enthousiast”, zegt ze drie jaar later. “New Yorkers spreken je gemakkelijk aan. Dat helpt voor de integratie. Ik ben de schoolcommunity van mijn kinderen bijzonder dankbaar. Aan de schoolpoort ontmoet je andere ouders, en er wordt dan al eens afgesproken om ergens een koffietje te drinken.”

In België werkte Elke als radiomaakster bij Qmusic en Radio 1. In New York maakt ze podcasts en ze schopte het al tot gediplomeerd stadsgids. “Ik doe dat gidsen heel graag”, vertelt Elke. “Gidsen is als radio maken, maar dan niet aan een micro in een studio. Je zoekt naar een verhaal, doet er research rond en vertelt het op een leuke manier. Ook de interactie met bezoekers geeft veel voldoening.”

Als stadsgids deelt Elke maar wat graag ideeën. “Het uitzicht op New York is magnifiek”, benadrukt ze. “Een van mijn favoriete uitzichtpunten is Top of the Rock bovenop Rockefeller Center. Het interieur is prachtig, er hangt zoveel geschiedenis aan vast en Rockefeller Center staat ingebed te midden van die andere superhoge torens. En zo geniet je van een schitterend uitzicht op de mooiste toren van allemaal: de Empire State Building.” Een andere klassieker die je niet mag missen, is een wandeling over Brooklyn Bridge. “Ik blijf dat een adembenemend monument vinden. Elke keer ik over de brug wandel, denk ik: wow.”

Meer verhalen over New York verneem je via de podcasts van Elke of volg één van haar stadsrondleidingen op elkevanhaecke.com

Anthony Evrard: stichter van Court 16

Sterke prestaties in het tennis en studies sportmarketing deden Anthony Evrard al op jonge leeftijd in Amerika terechtkomen. Zijn passie voor tennis, zijn ondernemingszin en de stijgende populariteit van fitnessclubs in New York inspireerden hem in 2014 tot de oprichting van Court 16, een netwerk van indoor tennisclubs.

Anthony’s eerste reistip bevindt zich zestig verdiepingen boven zijn Court 16 in Manhattan: Manhatta. “Dit is een van de betere cocktailclubs en restaurants in New York”, vertelt hij, terwijl hij ons het panorama van 360° op New York laat zien. “We bevinden ons op de bovenste verdieping van 28 Liberty, een van de iconische wolkenkrabbers in het Financial District van Manhattan. Door die ligging komen er veel zakenlieden, maar Manhatta is open voor iedereen. Mensen denken vaak dat het Financial District een jungle van wolkenkrabbers met kantoren is, maar het is er aangenaam wonen. Door de Hudson River en de East River is het omgeven met water, wat bevrijdend voelt.”

Anthony Evrard en zijn gezin.

Een andere favoriete plaats van Anthony is Seaport, de oude havenwijk op de zuidelijke tip van Manhattan. “De voorbije jaren is die buurt volledig getransformeerd en naast het South Street Seaport Museum zijn er nog tal van uitnodigende adresjes. De nieuwe ‘place to be’ is Tin Building, waar de Franse topchef Jean-Georges Vongerichten onlangs een oud pakhuis tot food market omvormde.”

Anthony lijkt niet meer weg te willen uit New York: “Ik heb intussen twee kinderen, Court 16 blijft maar uitbreiden en mijn vrouw leidt A Leg To Stand On (Altso), een ngo die in ontwikkelingslanden kinderen met een handicap weer mobiel maakt. Het leven in New York is best druk maar ook een boeiend avontuur.”

Meer informatie over Anthony’s Court 16

Liesbet Van Leemput: medewerkster Neue Galerie

Na studies kunstgeschiedenis volgde Liesbet haar toenmalige partner naar New York, waar ze intussen al 15 jaar woont. “Een groot verschil met België is dat mensen hier geen schrik hebben om te praten. Het communitygevoel is belangrijk. New York is ook een stad die gevormd is door immigratie.” Om dat idee van aankomen in een nieuw land beter te beseffen, raadt Liesbet een bezoek aan Ellis Island aan. Rond 1900 werden daar alle vluchtelingen gekeurd alvorens ze tot de Verenigde Staten werden toegelaten. Het Tenement Museum in Lower East Side, een van de meest multiculturele wijken van de stad, organiseert regelmatig rondleidingen over hoe nieuwkomers in New York hun leven op de rails krijgen.

Zelf werkt Liesbet aan de samenstelling van tentoonstellingen voor de Neue Galerie, een kunstmuseum met een uitzonderlijke collectie werken van o.a. Klimt, Schiele en Hoffmann. De Neue Galerie bevindt zich aan de Museum Mile, tussen het Metropolitan Museum of Art (The Met) en het Guggenheim Museum. “The Met is het Louvre van Amerika”, vergelijkt Liesbet. “Tijdens de zomer kun je er ook terecht in de rooftopbar met een prachtig uitzicht op Central Park. Andere leuke plekken om aan de Museum Mile te lunchen zijn de bar in de tuin van het Cooper-Hewitt Design Museum en de koffiebar in The Church of the Heavenly Rest.” Voor een avondje uit tipt Liesbet een bezoek aan het Lincoln Center for the Performing Arts: “Als de lichten van de fonteinen daar aangaan, krijgt New York iets magisch.”

Meer informatie over de tentoonstellingen die Liesbet voor de Neue Galerie organiseert: neuegalerie.org

Praktisch • Transport: in 7,5 uur vlieg je met Delta Air Lines rechtstreeks van Brussels Airport naar JFK New York. Prijzen in economy vanaf 535 euro (H/T).

• Verblijf: de Belgische touroperator USA Travel verzorgt citytrips op maat, van exclusieve ervaringen tot een bezoek met het hele gezin. usatravel.be

• Meer toeristische informatie: nyctourism.com, citypass.com