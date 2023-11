Snoeien of beter niet?

Vaak luidt het advies dat je bomen bij vorstvrij weer moet snoeien op het einde van de herfst of het begin van de winter. Maar met fruitbomen pas je beter op.

De aanbeveling om bomen in de koude maanden te snoeien of in te korten, wanneer het niet vriest en alle bladeren zijn afgevallen, houdt steek. Dat ligt wel anders bij de boomgaard: enkel bomen met pitvruchten mogen in theorie in deze periode worden gesnoeid omdat hun snoeiwonden snel helen. Bomen met steenvruchten – kersen, pruimen… – verdragen snoeien in de winter heel slecht.

Ga je deze bomen na het vallen van de bladeren te lijf met de snoeischaar of boomzaag, dan krijg je bijna altijd te maken met gummosis, een verschijnsel waarbij er veel ‘gummi’ (dik en plakkerig sap) uit de boom vloeit. Bomen met steenvruchten snoei je daarom beter op het einde van het vruchtseizoen: augustus voor kersenbomen, meteen na de pluk voor pruimelaars.

En wat met bomen met droge vruchten (noten, kastanjes)? Deze soorten verdragen helemaal geen grote snoeibeurt met de boomzaag, ze gaan er zelfs aan dood, zij het enkele jaren later. Bij deze soorten moet je je beperken tot het wegknippen van jonge en korte zijtakken. Hoe dan ook: eer je gaat snoeien, zoek je best altijd eerst de specifieke snoeivereisten van elke soort op.

Wondermiddel stopverf?

Moet je na de snoei stopverf of een ander afdekmiddel op de snoeiwonden smeren, die de boom helpen helen? Over dit advies zijn professionals en deskundigen verdeeld.

Het gebruik van een smeermiddel kan inderdaad verrotting veroorzaken en daardoor de juiste omstandigheden scheppen voor de vorming van zwamsporen. Het vocht in de snoeiwonde wordt toegedekt, wat de heling uiteindelijk vertraagt. Dat geldt ook voor homemade afdekmiddelen op basis van klei en houtskool, want die kunnen van nature sporen van meerdere paddenstoelsoorten bevatten.

De natuur weet wat ze doet: wanneer je schoon en vlijmscherp snoeigereedschap gebruikt, is een gezonde boom prima in staat zichzelf te helen.