Technopolis schenkt gratis tickets aan alle lagereschoolkinderen in Vlaanderen

“Omdat élk kind een leuke dag vol wetenschap verdient.” Vanuit die overtuiging lanceerde Technopolis vandaag een wel heel opmerkelijke stunt. Als alles perfect volgens plan verloopt, ontvangt élke lagere school in Vlaanderen in de loop van de dag een pakket met een gratis toegangsticket voor elk kind.

Een uitstap naar Technopolis geeft kinderen de kans om hun horizon te verruimen, nieuwe interesses te ontdekken en te ervaren hoe WOW wetenschap kan zijn. In een ideale wereld zou elk kind vroeg of laat dus een keer naar het doe-centrum in Mechelen moeten gaan, vindt men in Technopolis. Helaas is de realiteit anders. Maar al te vaak zijn er drempels die verhinderen dat kinderen in hun vrije tijd op een leuke manier met wetenschap in aanraking komen.



Die drempels verlagen vormt een belangrijk onderdeel van de missie van Technopolis. Via variabele prijzen, kortingsacties, partnerships met bedrijven… zet Technopolis zich actief in om alle kinderen, ongeacht hun sociaaleconomische achtergrond, te bereiken.



Die inspanningen werpen vruchten af, maar de tijd was gekomen voor een grootscheepse actie om alle ouders in Vlaanderen een duwtje in de rug te geven. Dat doet Technopolis nu met gratis tickets voor álle lagereschoolkinderen in Vlaanderen, geldig tot en met 31 december 2024.

De gratis tickets kunnen niet gebruikt worden voor klasuitstappen, maar dienen echt om ouders aan te sporen om met hun kind(eren) langs te komen. De tickets werden bewust niet naar kleuterscholen gestuurd, omdat de nieuwe zone voor kleuters in Technopolis pas vanaf de kerstvakantie open is.

Houd dus die boekentassen van je (klein-)kinderen in het oog en maak er een leuke dag van.

Technopolis, Technologielaan, 2800 Mechelen. Technopolis.be