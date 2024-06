Tentoonstelling: retrospectief van fotograaf Elliott Erwitt

Bewonder de prachtige foto’s van de Frans-Amerikaanse fotograaf Elliott Erwitt op de Grote Markt in Brussel. Een tentoonstelling die humor en emotie combineert!

“Zeggen dat mijn foto’s menselijkheid uitstralen is het grootste compliment dat ik ooit mocht krijgen. Als mensen dankzij mijn foto’s al een bepaald perspectief op de wereld krijgen, dan wel dat ze serieuze dingen op een niet-serieuze manier kunnen zien.” De woorden van Elliott Erwitt, die eind 2023 stierf, Marilyn Monroe, Jackie Kennedy, Ernesto Che Guevara, Alfred Hitchcock, Charles de Gaulle... Hij vereeuwigde de grootste sterren van zijn tijd, maar ook volslagen vreemden.

Ruim 215 foto’s

Het retrospectief omvat meer dan 215 foto’s: het betreft niet alleen het uitgebreidste overzicht van Erwitt’s oeuvre tot nog toe, maar ook het laatste dat tot stand kwam met medewerking van de fotograaf zelf, die onder meer werkte voor het agentschap Magnum Photos “In de tentoonstelling wordt getracht licht te werpen op de

vele facetten en de bepalende kenmerken van zijn oeuvre: humor, ironie gemengd met tederheid, niet-aflatende nieuwsgierigheid en nadruk op emoties – want die verkoos deze gecultiveerde man boven een droge, intellectuele benadering. Maar bovenal humanisme, dat in zijn oeuvre alomtegenwoordig is “, zo stellen de organisatoren.

Zwart-wit

Zijn oeuvre ontvouwt zich over twee assen. Een eerste is het essentiële onderscheid dat hij maakte tussen zwart-wit en kleur: persoonlijke foto’s in zwart-wit, opdrachtwerk in kleur. ‘Ik gebruik geen kleur in mijn persoonlijke werk. Kleur is voor het professionele domein. Mijn leven is al ingewikkeld genoeg. Ik houd

het bij zwart-wit. Dat volstaat.’

1/8 USA. New York, New York. 1974. © Elliott Erwitt / Magnum Photos 2/8 Che Guevara © Elliott Erwitt / Magnum Photos 3/8 Australië, 1972 © Elliott Erwitt / Magnum Photos 4/8 Marilyn Monroe during the filming of "The Misfits" © Elliott Erwitt / Magnum Photos 5/8 New York City, USA, 2000 © Elliott Erwitt / Magnum Photos 6/8 Saint Tropez, France, 1959 © Elliott Erwitt / Magnum Photos 7/8 Los Angeles, California, USA, 1956 © Elliott Erwitt / Magnum Photos 8/8 FRANCE. Paris. 1989. Eiffel tower 100th anniversary. © Elliott Erwitt / Magnum Photos

De andere as is thematisch. De thema’s werden door de kunstenaar zelf bepaald en bieden inzicht in zijn unieke visie op de wereld en zijn werk: Between the Sexes, Beaches, Abstraction, Dogs, Cities, Kids, Concerning Women, Museum Watching, gevolgd door Kolor.

Zijn studio in New York

Een meeslepende scenografie, grappige filmpjes en een uitgebreide audiogids met commentaar bij vijftig foto’s vormen de elementen van een zintuiglijke kennismaking met zijn oeuvre. Daartoe behoren ook de stemmen van twee acteurs met omgevingsgeluid. Eén stem verklankt wat de fotograaf ooit zelf zei of schreef. Met de andere wordt informatie meegegeven over de omstandigheden waarin hij zijn foto’s nam.

Aan het einde van de tentoonstelling ontdekken we een reconstructie van zijn atelier in New York, waarmee we een duik kunnen nemen in de creatieve intimiteit van de kunstenaar.