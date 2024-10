Terracottaleger van eerste Chinese keizer verovert Tour & Taxis

In “THE TERRACOTTA ARMY en de eerste keizer van China” worden bezoekers meegenomen op een unieke reis door het China van 2200 jaar geleden. Het is zonder twijfel de meest uitgebreide tentoonstelling ooit over het Terracottaleger, de necropolis en het leven van de Eerste Keizer.

Samen met het graf van Toetanchamon, Machu Picchu en de grotten van Lascaux is het terracottaleger van de eerste keizer van China een van de laatste grote archeologische ontdekkingen van de twintigste eeuw. Het leger bestaat uit meer dan 8000 terracotta krijgers, 150 strijdwagens en 670 gezadelde en opgetuigde paarden. Het werd ontdekt in Xi’an, in het oosten van China, en maakte deel uit van het keizerlijke mausoleum.

Zoals in die tijd gebruikelijk liet Qin Shi Huangdi, de eerste keizer van China, zijn necropolis al bouwen terwijl hij nog leefde. De constructie duurde 36 jaar (van 246 tot 210 v.Chr.) en er waren 720.000 arbeiders bij betrokken. De necropool werd gebouwd aan de voet van de berg Li, in wat nu de provincie Shaanxi is. Het immense monument staat sinds 1987 op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO en strekt zich uit over een oppervlakte van 56 km², even groot als het eiland Manhattan of de Bermuda-archipel. Dit gigantische ondergrondse paleis kent qua omvang en ambitie zijn gelijke niet.

© Terracotta Army Tempora Victor Pierrot

In de onderhoudende tentoonstelling krijgen we als bezoeker een duidelijk beeld van de onuitwisbare stempel die de eerste keizer op zijn reusachtige grondgebied heeft gedrukt. Qin Shi Huangdi was veel meer dan een ‘bloeddorstig barbaar’. Met zijn ideeën en verwezenlijkingen zette hij heel wat hervormingen in gang en inspireerde vooruitgang op velerlei gebied.

Terracottaleger

Het terracottaleger vormt het indrukwekkendste onderdeel van de necropool. Het is niet alleen bijzonder mooi, maar stelt ons ook in staat de oorsprong van het hedendaagse China beter te begrijpen. In 221 v.Chr. werd China voor het eerst in zijn geschiedenis geregeerd door één heerser. In de vijf voorafgaande eeuwen bestond het uitgestrekte gebied (een kwart van de oppervlakte van het huidige China) uit zeven koninkrijken, die werden geteisterd door onophoudelijke oorlogen, de ene nog gewelddadiger en bloediger dan de andere. Met een strijdmacht van enkele honderdduizenden soldaten wist Qin Shi Huangdi een einde te maken aan die chaos. Na grootschalige gevechten kwam het Qin-koninkrijk als overwinnaar uit de strijd.

De beelden van het terracottaleger, die waken over de eeuwige rustplaats van de eerste keizer, werden in 1974 bij toeval door een groep boeren ontdekt toen ze een kuil groeven. Een van hen, Yang Zhifa, is in de tentoonstelling te zien. Sindsdien hebben archeologen meer dan 50.000 voorwerpen opgegraven van deze briljante en inventieve beschaving. Dankzij hun onderzoek werd een schat aan verbazingwekkende informatie ontdekt over het ontstaan van het terracottaleger, en dit alles is ook te zien in de tentoonstelling.

De tentoonstelling

in elf verschillende zalen en over een oppervlakte van 1.800 m² worden meer dan 300 reproducties van voorwerpen tentoongesteld: beelden, wapens, oorlogswagens, harnassen, aardewerk, munten, alledaagse voorwerpen en nog veel meer. Al die voorwerpen zijn identieke replica’s.

© Terracotta Army Tempora Victor Pierrot

Kuil nummer 1 van de oorspronkelijke necropolis werd ter plekke gereconstrueerd, inclusief meer dan 170 beelden, wagens en paarden, naast scenografische elementen en klank- en lichteffecten.

De bijbehorende audiogids vertelt het fabelachtige verhaal van de eerste keizer en het terracottaleger, met aanvullende informatie over de artefacten die in de tentoonstelling te zien zijn.