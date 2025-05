Wachten op een specialist? In België duurt het gemiddeld 81 dagen

Een afspraak bij een specialist of een onderzoek zoals een MRI of mammografie? In België moet je gemiddeld weken, soms zelfs maanden wachten, blijkt uit een nieuw onderzoek van Testaankoop.

Voor wie kampt met gezondheidsklachten of een routinecontrole nodig heeft, komt het vaak op veel geduld aan.

Consumentenorganisatie Testaankoop vroeg aan meer dan 1.100 Belgen hoe lang zij moesten wachten op een afspraak bij een medisch specialist of voor een onderzoek zoals een scan of echografie. De resultaten zijn opvallend: gemiddeld duurt het 81 dagen om een afspraak te krijgen bij een specialist. Voor een medisch onderzoek bedraagt de wachttijd gemiddeld 46 dagen.

Grote verschillen tussen specialismen en regio’s

De wachttijd varieert sterk, afhankelijk van het type onderzoek of de arts die je nodig hebt. Zo moet je gemiddeld:

76 dagen wachten voor een mammografie

58 dagen voor een elektrocardiogram

49 dagen voor een MRI

20 dagen voor een eenvoudige röntgenfoto

Bij specialisten lopen de verschillen nog verder op:

131 dagen wachten op een afspraak bij de oogarts

114 dagen bij de dermatoloog

112 dagen bij de gynaecoloog

31 dagen bij de radioloog

Ook de regio waar je woont maakt een verschil. Voor onderzoeken zijn de wachttijden het langst in Wallonië (63 dagen), terwijl Brussel (37 dagen) en Vlaanderen (38 dagen) dichter bij het gemiddelde liggen. Voor specialisten geldt een gelijkaardig patroon: Brussel scoort het beste (58 dagen), gevolgd door Vlaanderen (74 dagen) en Wallonië (96 dagen).

Oproep tot meer transparantie en maximum wachttijd

Volgens Testaankoop is het dringend tijd dat de overheid ingrijpt. Er moet volgens hen een objectief systeem komen om wachttijden te meten én een maximumtermijn vastleggen. “Het is niet omdat een onderzoek niet dringend is, dat je er maanden op moet wachten”, zegt woordvoerder Laura Clays.