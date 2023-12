Tuinplanten inpakken of niet?

Vliesdoek is een even simpele als voordelige manier om vorstgevoelige tuinplanten in de winter te beschermen. Alleen moet je wel het goede inpakmoment kiezen.

Sommige buitenplanten zijn slecht bestand tegen de koude. Wanneer je ze niet binnen kan laten overwinteren, blijft inpakken met een herbruikbaar vliesdoek de eenvoudigste oplossing om ze te beschermen. Vliesdoek biedt het voordeel dat het de plant beschermt tegen vorst en tegelijk lucht, vocht en licht doorlaat. Dat is belangrijk omdat planten in de koude maanden weliswaar in wintermodus gaan, maar niettemin aan fotosynthese blijven doen en water nodig hebben, net als een goede luchtcirculatie om ziekten te voorkomen. Gebruik daarom nooit ondoorzichtige of niet- doorlaatbare beschermhoezen.

Verder komt het erop aan ze op het juiste moment te plaatsen en weer weg te nemen. Wanneer je het doek te vroeg plaatst – dus wanneer het nog niet vriest – blijft de plant groeien en zorgt het doek voor een gunstig microklimaat. Gaat het daarna evenwel echt vriezen, dan kan de kou de nieuwe, nog zeer gevoelige scheuten verbranden. Daarom deze basisregel: check geregeld de weersvoorspelling en plaats je vliesdoek net voor een periode van stevige vorst. En neem het pas weg wanneer het risico op stevige vorst geweken is, liefst voor er zich nieuwe scheuten vormen. Zo niet kunnen die scheuten weer wegkwijnen, wat de plant geen goed doet.

Beschermdoek is er in verschillende materialen: polypropyleen – licht en luchtdoorlatend -, polyethyleen – dikker, voor de meest vorstgevoelige planten – of geweven stoffen zoals katoen en polyester – zwaarder, voor bomen en struiken. Je opteert beter niet voor jute of canvas. Die zijn weliswaar biologisch afbreekbaar maar slorpen ook veel water op, waardoor ze minder goed beschermen en minder lucht doorlaten.

Ook qua vorm heb je keuze, bijvoorbeeld met een frame – een echte microserre – of in de vorm van een mof. Handig zijn doeken met een rits of een rijgkoord, want die kan je op zonnige dagen op het einde van de winter opendoen – als je ze ’s avonds maar niet vergeet te sluiten… Tenslotte bestaat er speciaal doek voor pot- en kuipplanten: dat isoleert ook de pot en beschermt zo de wortels tegen vorst.