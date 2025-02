Vanaf 2 april ETA noodzakelijk voor het Verenigd Koninkrijk

Wie op of na 2 april van dit jaar naar het Verenigd Koninkrijk reist, moet naast een geldig paspoort ook een Electronic Travel Authorisation (ETA) bezitten.

Alle Belgische reizigers die vanaf 2 april 2025 voor een kort verblijf (maximaal 6 maanden) naar het Verenigd Koninkrijk reizen, moeten over een ETA beschikken. Dit geldt voor zowel toeristische als zakenreizen. Een ETA is geen visum, maar een voorafgaande autorisatie die online aangevraagd moet worden.

Personen met een visum of een verblijfsvergunning in het VK hoeven geen ETA aan te vragen.

Hoe vraag je een ETA aan?

De snelste manier om een ETA aan te vragen is via de UK ETA-app. Die kan je downloaden in de App Store of via Google Play. Houd zeker je paspoort waarmee je naar het Verenigd Koninkrijk zal reizen bij de hand. Meer uitleg over het gebruik van de app, vind je hier.

Indien jouw smartphone de app niet ondersteunt, kan je vragen om het toestel van een vriend of familielid te gebruiken. Er worden geen gegevens op het toestel opgeslagen.

Indien je de app niet kan gebruiken, kan de aanvraag ook online gebeuren. Lees aandachtig vooraf wat je precies nodig hebt. De aanvraag moet in één maal gebeuren.

Het aanvragen van een ETA kost £10.

Hoe lang duurt het om een ETA te bekomen?

Begin er tijdig aan. De website van de Britse overheid stelt dat de gemiddelde duur voor het bekomen van een ETA 3 werkdagen bedraagt. Maar vermeldt ook “Soms kan het langer dan 3 werkdagen duren”.