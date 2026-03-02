Zin om wat buitenlucht op te snuiven nu de mooie dagen naderen? Deze aanpasbare luswandeling, die vertrekt aan de abdijruïnes van Villers-la-Ville, laat je kennismaken met het Brabantse plateau.

Majestueus en een tikkeltje spookachtig: de ruïnes van de abdij van Villers-la-Ville behoren tot de meest iconische monumenten van Wallonië. Ze vormen ook het perfecte start- en eindpunt voor talloze wandelingen over het Brabantse plateau, dat uitgestrekte akkers afwisselt met beboste valleien die door rivieren zijn uitgesleten.

De weidse omgeving ontdekken

De wandeling die wij aanraden, is gemakkelijk aan te passen dankzij verschillende shortcuts. Je verlaat de drukke wegen en waagt je aan een ongerept landschap, langs een route die steeds in de buurt van het water loopt. De Thyle, die vroeger door monniken werd gekanaliseerd om de werkplaatsen, de brouwerij en het domein van water te voorzien, ligt soms discreet op de achtergrond, soms verrassend dichtbij. Op enkele plekken stroomt de rivier zelfs door het kreupelhout, een teken dat de bevers sinds enkele jaren weer terug zijn in de streek. Bij nat weer is voorzichtigheid geboden: het pad kan dan modderig of moeilijk begaanbaar zijn.

Routewandeling Start- en eindpunt: Villers-la-Ville, vlak bij de abdijruïnes (N275, tegenover Chalet de la Forêt). Je kan ook starten aan het station, op 400 meter van de route.

Afstand: 23,7 km (volledige lus), met varianten van 13, 17 of 19 km

Bezienswaardigheden: Abdijruïnes, Thylevallei, oude molen, landelijke kapellen

Tip: Zorg voor stevige schoenen, sommige delen van het parcours kunnen modderig zijn.

Onderweg kom je enkele hellingen tegen en kun je stoppen bij kleine erfgoedparels: de oude abdijboerderij met molen, een feodaal landhuis, en charmante landelijke kapelletjes. Maar de kers op de taart is natuurlijk de abdijruïne zelf. Plan je bezoek bij voorkeur in op het einde van de wandeling, en neem vooraf een korte pauze bij Bistro de l’Abbaye om weer op krachten te komen.

Eén van de vele kappelletjes tussen ergens en nergens. © Visit Wallonia

Een lange geschiedenis

De abdij werd in de 12e eeuw gesticht en had op haar hoogtepunt een enorme invloed, met maar liefst 10.000 hectare land tussen Antwerpen en Namen. Dat verklaart de pracht van de locatie en de vroeggotische kerk die qua afmetingen indrukwekkend is voor onze contreien.

Helaas zou juist die grandeur haar ondergang betekenen tijdens de Franse Revolutie. Na een groot restauratieproject werden de ruïnes van de abdij in 1972 als historisch monument geklasseerd, en in 1992 erkend als uitzonderlijk erfgoed van Wallonië.