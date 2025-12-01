De Vlaamsesteenweg, gelegen tussen de Vismarkt en de Antoine Dansaertstraat, mag zich voortaan de 11de coolste straat ter wereld noemen. Het urban lifestylemagazine TimeOut zette de Brusselse straat donderdag in zijn jaarlijkse lijst. Volgens de jury “vat ze de ziel van de stad samen: speels, creatief en met een rauw randje”.

Terwijl de Grote Markt met haar toeristische drukte om de hoek ligt, voelt de Vlaamsesteenweg opvallend echt en onvervalst aan. Het geheel van kromme gevels, oude huizen en gedempte straatjes geeft het uiterlijk van een mini-dorp, midden in de hoofdstad.

Cultuur en gemeenschapsgevoel primeren

Voor de ranglijst ging TimeOut op zoek naar plekken waar eten, drinken, cultuur, sfeer en buurtbinding samenkomen. Geen drukke boulevards dus, maar straten waar buurtbewoners graag op adem komen en waar winkels en initiatieven van zelfstandigen het straatbeeld bepalen. In Brussel, zo stelt het blad, voldoet vooral de Vlaamsesteenweg aan dat profiel.

Eclecticisme voorop

De straat barst van de diversiteit. Om de paar meter bots je op iets compleet anders. Je vindt er bonsaiboompjes met piepkleine appeltjes, een museum gewijd aan valkerij, vintage popcultuur bij Stuff, het barokke cultuurhuis La Bellone en ateliers waar je kunstenaars in actie ziet. Daarnaast duiken overal indie-boetiekjes op, een fotohokje dat in een gevel verstopt zit, streetart, cafés, en eetplekken die tot de favorieten van vele Brusselaars behoren. Die mix van het ongepolijste en het creatieve is volgens TimeOut precies wat de straat zo typisch Brussels maakt.

Le Laboureur op de Vlaamsesteenweg, waar pintjes nog 2,50EUR kosten.

Het magazine schuift ook twee adressen expliciet naar voren: de wijnbar Nightshop, bekend om haar seizoensgebonden gerechten, en Pré Salé, geroemd om de verse mosselen. En dan is er nog Au Laboureur, waar pintjes nog altijd maar 2,50 euro kosten — een bijna folkloristische uitzondering in de buurt.

Waar het nog cooler is

De titel van coolste straat van de wereld ging naar Rua do Senado in Rio de Janeiro, een antiekrijke straat met een uitgesproken ‘bohemian sfeer’. In Europa halen onder meer de Rua do Bonjardim in Porto, het Berlijnse Maybachufer en de Olympou-straat in Thessaloniki de top tien.

Toch hoeft de Vlaamsesteenweg zich niet te schamen: ze laat indrukwekkende concurrenten achter zich, zoals de Rue des Gravilliers in Parijs (13), de Via Panisperna in Rome (16) en Blackstock Road in Londen (21). Een mooie reputatie voor een straat die ruim een eeuw geleden vooral door brouwers en arbeiders werd bevolkt.

Mythe of niet

De beruchte gravin Olympia Mancini zou eind zeventiende eeuw de opdracht hebben gegeven voor de bouw van het Bellonahuis, een stadspaleis met een opvallende gevel, vandaag verscholen zit achter nummer 46. Dergelijke verhalen, mythe of niet, behoren tot het erfgoed dat tussen de kasseien van de straat blijft hangen.