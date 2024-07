Werken Kunstenfestival Watou moeten tot de verbeelding spreken

De nieuwe editie van Kunstenfestival Watou gaat dit weekend van start. Van 6 juli tot en met 1 september kunnen bezoekers tal van werken van kunstenaars en dichters bekijken in het grensdorp Watou in West-Vlaanderen. Alle artiesten werken rond het thema ‘Landscape of the Imagination’, de kracht van verbeelding. De werken werden maandag voorgesteld aan de pers.

“Door middel van denkbeeldige landschappen treden kunstenaars en dichters meer dan ooit in interactie met hun omgeving”, zegt inspirator Koen Vanmechelen. Een groot deel van de kunstenaars ontwikkelden hun werken in dialoog met de omgeving van Watou. Zo vroeg kunstenaar Mariko Hori verschillende inwoners om hun secuur geschoren hagen niet meer bij te trimmen. Dat moet aantonen hoe de mens kunstmatige grenzen oplegt aan de natuur. Daan Navarrete-van der Pluijm poot op verschillende plekken in Groot-Poperinge telefoonpalen neer die de connectie tussen de inwoners moeten bevorderen en Lieze De Middeleirs laat stoelen met huidafdrukken zwerven tijdens het hele festival doorheen het dorp.

De ‘horizonscanner’ van Werner de Valk zet de lijnen van het landschap om in een partituur. Laura Vandewynckel laat een vooruitgangsbeest door de straten dwalen, en in de lantaarnpalen van Sanne van Balen kan je de stemmen van verschillende Watounaars horen. Kasteeldomein De Lovie speelt opnieuw een belangrijke rol in het parcours, met verschillende locaties die door kunstenaars en dichters worden ingepalmd. Op de vijver van het kasteelpark is een nieuwe ‘durational performance’ van Mikes Poppe te zien. De kunstenaar zit er twee maanden lang in een ogenschijnlijk rustige vijver, tot er een enorme wateruitbarsting plaatsvindt.

De omgeving in dialoog

Ook de dichters gaan met de omgeving in dialoog. De fietsroute ‘Zwemlessen voor later’ laat dertien Klimaatdichters aan het woord. “Eind vorig jaar stond de Westhoek en ook Watou onder water. Het is duidelijk dat het klimaat verandert. Blijven we staan kijken of doen we er iets aan? De klimaatdichters willen met hun poëzie inspireren, verontrusten, mobiliseren en vooral moed geven om te zorgen voor deze wereld die onze thuis is”, zegt curator poëzie, Michaël Vandebril.

Naar aanleiding van het overlijden van Gwy Mandelinck eerder dit jaar schreef dichter en goede vriend Paul Demets een antwoordgedicht op een gedicht van Mandelinck en wordt een hommage gebracht aan de bezieler van het Kunstenfestival.

Meer info: Van 6 juli tot en met 1 september. Gesloten op maandag en dinsdag. Prijs: €18.00. Waar: Watou + Kasteel De Lovie