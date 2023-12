Wintervakantie in Turkije? Deze activiteiten mogen niet ontbreken

Associeer jij Turkije ook alleen met zonvakanties? Mis! Het land is namelijk zo groot dat de winter er in elke regio anders uitziet. Je stippelt er dus even makkelijk je gedroomde wintersportvakantie uit. En deze originele, onvergetelijke activiteiten mogen dan zeker niet ontbreken.

Het Turkse landschap? Dat bestaat voor twee derden uit imposante bergketens. ’s Winters verhullen die zich onder een dikke laag sneeuw. Ideaal voor wie dol is op een flinke portie wintersport.

Op amper 2,5 uur rijden van Istanboel bereik je Uludağ, het oudste skigebied van het land. Het grootste skiresort van Türkiye? Dat vind je dan weer langs de flanken van de 4 kilometer hoge berg Erciyes. Je kiest er tussen maar liefst 41 pistes. Nood aan een break? Maak dan een uitstap naar het nabijgelegen Cappadocië. Wie door het oosten van Türkiye trekt, raast nabij Erzurum over de langste skipiste van het land. Het skigebied Palandöken trakteert je namelijk op een onafgebroken traject van 14 kilometer.

Een ritje met de Eastern Express

De Eastern Express hoort zeker thuis op het lijstje van ’s werelds mooiste treinroutes. De spoorweg voert je van de Turkse hoofdstad Ankara naar Kars, één van de meest oostelijk gelegen steden van het land.

Vooral in de winter ziet de reisroute er adembenemend uit. De Eastern Express spoort namelijk niet alleen door historische steden, maar ook langs mythische bergen en dramatische valleien. Na een rit van 1.310 kilometer – goed voor zo’n 25 à 26 uur pendelplezier – arriveer je in het charmante Kars. De stad behoort tot de oudste nederzettingen van Anatolië. Aan geschiedenis en cultuur dus geen gebrek. Al houdt Kars nog een geweldige troef achter de hand: de regio herbergt de derde hoogste skipiste … ter wereld!

Sneeuwkiten in Erciyes

Van kitesurfen heb je vast en zeker al gehoord. Maar maakte je ook al kennis met sneeuwkiten? Je beoefent deze uitdagende sport in Erciyes. Op één van de 41 perfect onderhouden pistes raas je met je snowboard over de verse sneeuw terwijl de wind met je kite speelt.

Net zoals een kitesurfer af en toe over de golven zweeft, doorklief ook jij regelmatig de lucht en vlieg je dus meters over het sneeuwtapijt. Adrenalinerush? Check!

Heliskiën in Rize

Alleen langs kilometershoge bergflanken skiën over tonnen verse, onaangeroerde sneeuw? Dat doe je het best in het district Rize. Helikopters voeren je zowel naar de pieken van het Kaçkar- als het Ovitgebergte. Op 1.200 tot 3.600 meter boven de zeespiegel hop je uit de helikopter. Daarna bedwing je één van de meer dan 500 geregistreerde afdalingen. Daarbij overbrug je 700 tot wel 1.200 hoogtemeters. Rize ligt trouwens langs de Zwarte Zee, waardoor sommige pistes over een waanzinnig uitzicht beschikken. Hou dus zeker even halt voor een panoramische adempauze.

IJsvissen en sleeën over het meer van Çildir

Het beroemdste én grootste zoetwatermeer van Oost-Anatolië? Dat is het meer van Çildir. Vanaf december bevriest het wateroppervlak volledig. Het ijs is dan zodanig dik dat er de hele winter verschillende activiteiten op plaatsvinden. Wat dacht je bijvoorbeeld van een intensieve fiets- of wandeltocht op het ijs?

Of van een romantisch ritje met een paardenslee? De locals maken je hier trouwens graag wegwijs. Zo nemen ze je mee voor een dagje ijsvissen. Onder het bevroren wateroppervlak van het meer zwemmen namelijk talloze gele karpers. En die proberen de vissers naar boven te halen.

Ballonvlucht boven Cappadocië

Een niet te missen stop in Türkiye? Dat is Cappadocië. Dit landschap van vulkanisch gesteente wordt al decennialang door de wind bewerkt. Dat levert metershoge feeënschoorstenen op. Die zuilen en torens doen Cappadocië er bijna buitenaards uitzien. En dat al helemaal wanneer je weet dat deze feeënschoorstenen een heleboel ondergrondse huizen, kerken, tunnels en zelfs hele steden huisvesten. Het spectaculairste uitzicht op deze plek? Dat bewonder je vanuit een heteluchtballon.

Zeker tijdens de winter levert zo’n ballonvlucht sprookjesachtige uitzichten en magische foto’s op.

Praktische tips

Sta je graag op de skilatten? Boek je vakantie dan tussen eind december en eind maart. Dan openen de skiresorts de deuren en ligt er gegarandeerd sneeuw op de pistes. Je vliegt het makkelijkst naar de Turkse skigebieden en winterse bestemmingen via Istanboel. Van daaruit vertrekken er namelijk een heleboel binnenlandse vluchten.



Meer info over winteractiviteiten in Türkiye kan je vinden via goturkiye.com/winter