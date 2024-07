Zo bescherm je je e-bike tegen de hitte

Op een e-bike zweet je minder, dus het lijkt de ideale fiets om met warme temperaturen een fietstochtje te maken. Maar de hitte kan problemen geven bij een e-bike. Met deze tips bescherm je je kostbare fiets.

Je accu is het kwetsbaarste deel van je e-bike. Het is dan ook niet verwonderlijk dat je juist dit onderdeel goed moet beschermen tegen het felle zonlicht en de zomerse hitte.

Verkoeling

Je accu presteert het beste bij temperaturen tussen de 10 en 25 graden Celsius. Bij koudere temperaturen neemt de accucapaciteit af. Bij hogere temperaturen gebeurt dit niet en blijft de accu goede prestaties leveren, maar toch is de hitte niet goed voor de accu zelf. Tijdens het fietsen zorgt de wind voor een beetje verkoeling, maar zodra je stopt, loopt de temperatuur al snel op. Zet daarom je e-bike nooit in de volle zon. Is er geen schaduwplek beschikbaar om je fiets te stallen, koppel dan – indien mogelijk – de accu los en neem die mee naar een plek met schaduw om hem de gelegenheid te geven af te koelen.

Snel bijladen onverstandig

Ga met een volle accu op stap. Het is niet verstandig om bij warm weer je accu even snel bij te laden tijdens een korte stop of (drink)pauze. De temperatuur in de toch al warme accu kan door het (snel)laden namelijk flink oplopen. Als je daarvoor de mogelijkheid hebt, kun je de accu het beste eerst even laten afkoelen tot deze handwarm is. Laad hem vervolgens op een wat koelere plek op.

Bron: fietsen123.nl