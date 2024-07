Zomerpret in Brussel

Van 26 juli tot 18 augustus 2024 beweegt de Stad Brussel op het ritme van de dans, met de tweede editie van “Zomerpret”. Het hele programma in de openbare ruimte is gratis en voor iedereen toegankelijk.

“Brussel is volop in beweging! Dit jaar staat Zomerpret in het teken van dans, met gezinsanimatie op een aantal van de meest karakteristieke locaties van onze hoofdstad. Het is een spannende aanvulling op het zomerprogramma van de Stad, waardoor Brussel een niet te missen zomerlocatie wordt!,” aldus de burgemeester van Brussel.

Dans wordt in de schijnwerpers gezet, buiten de muren van de traditionele theaters, in de straten van Brussel.

“Zomerpret maakt een vliegende start en verandert Brussel in La La Land! Gedurende 3 weken danst de Stad van het centrum tot in de wijken en worden zowel inwoners als toeristen uitgenodigd om de dansvloer op te gaan. Van salsa-initiaties tot hiphopbattles: de Brusselse dansvloer is van jullie”, aldus de Schepen van Cultuur, Toerisme en Grote Evenementen van de Stad Brussel.

Programma en activiteiten

Tijdens de 4 weekends vol festiviteiten, van donderdag tot zondag, biedt Zomerpret verschillende activiteiten aan op het Beursplein, de Jacques Brelsquare, de Kunstberg en het Kapellenplein:

– Dansinitiaties: sessies om verschillende dansstijlen te ontdekken, van hiphop tot werelddansen;

– Dansshows en jams: artistieke optredens en improvisatie in de open lucht;

– Dance battles: spannende wedstrijden waar dansers het tegen elkaar opnemen in dynamische duels, waarbij ze hun talent en de specifieke waarden van hun stijl laten zien.

En ook :

– Erfgoed in Beweging: circus- en dansvoorstellingen van het gezelschap Back Pocket, waarmee u vanaf 27/07 het Stadhuis op een gloednieuwe manier kunt bezoeken.

– Lucia: een betoverende multimediakunstinstallatie op de binnenplaats van het Vossenplein van 26 juli tot 6 september, door de uit Quebec afkomstige kunstenares Anne Lagacé en het atelier Mirari uit Montreal, met de steun van de Algemene Agvaardiging van Quebec in Brussel.

– Bioscoop: 3 vertoningen van emblematische dansgerelateerde films in Cinéma Palace op 2, 11 en 17 augustus.