Eeuwenoude lariksbossen, dorpen zonder auto’s en vooral: de grootste gletsjer van Europa! In Aletsch Arena in het Zwitserse kanton Wallis vertraagt de tijd en nodigt de zuivere lucht uit tot reflectie. Ideaal om even te ontsnappen.

Met zijn 22 kilometer is de Aletschgletsjer de langste van de Alpen, omringd door pieken als de Eiger, de Mönch en de Jungfrau. Het streng beschermde Werelderfgoed in het kanton Wallis ademt respect voor natuur: bergdorpen zijn er autovrij en het leven vertraagt vanzelf. Wie naar Bettmeralp wil, laat de wagen achter in het Rhônedal en zweeft met de kabelbaan omhoog. Boven wacht een verrassend levendig dorp waar wandelen en skiën de toon zetten, en motoren plaatsmaken voor stilte.

Een authentiek Alpendorp

In de winter worden de straten nooit sneeuwvrij gemaakt omdat ze dienen als skipistes om bij de liften en accommodaties te komen. In deze zo atypische regio zijn de inwoners gewend te leven met een kabelbaan, die van vroeg in de ochtend tot laat in de avond draait. De kinderen van het dorp met 350 inwoners skiën zelfs naar school! Hoewel het vervoer naar het dorp moderner is geworden, volgen de alpenweiden nog steeds het ritme van het rondtrekkende vee.

De kabelbaan draait hier van vroeg in de ochtend tot laat in de avond

Dit gebied ligt op een hooggelegen plateau en geniet van gemiddeld maar liefst 300 zonnige dagen per jaar. Bettmeralp is een Alpendorp zoals je het zou dromen: met oude houten chalets verweerd door de elementen en de jaren, steile straatjes en op de achtergrond de hoogste toppen van Wallis.

Zicht op de melkweg

Het skigebied is verbonden met de naburige skistations Riederalp en Fiescheralp. Het strekt zich uit over ongeveer honderd kilometer aan pistes en klimt tot bijna 3000 meter hoogte. Om de Aletschgletsjer in één oogopslag te zien, kan je de lift nemen naar verschillende uitkijkpunten. De beste skiërs moeten zeker de zwarte piste vanaf de Eggishorn uitproberen. Die heeft de meest spectaculaire uitzichten op de gletsjer.

De kabellift is het enige transportmiddel. © Eric Vancleynenbreugel

Wanneer de zon achter de bergkammen verdwijnt, verandert Bettmeralp. De chalets lichten langzaam op en de sterren beginnen te fonkelen aan een heldere hemel. Op sommige avonden is de melkweg zelfs zichtbaar. De dappersten kunnen een nachtwandeling maken, met hoofdlamp op de muts. Een tijdloze ervaring.

Ongerepte natuur

Om Belalp verder naar het westen te bereiken, geldt hetzelfde systeem: je laat je voertuig achter in Blatten en neemt de kabelbaan. Met je koffers gaat het een beetje anders: die worden overgedragen aan een bagagedrager en vervolgens rechtstreeks naar je adres gebracht met een sneeuwscooter. Wanneer je aankomt op 2000 meter hoogte, valt je mond open van bewondering voor het ongelooflijke panorama van de bergtoppen van Wallis. Liefhebbers van rust en ongerepte natuur komen hier in een andere dimensie.

Op weg van de chalet naar de skipistes. © perretfoto.ch/Aletscharena

Om het kleine Belalp te bereiken, moet je nog vijftien minuten wandelen. Dat gebeurt in stilte, alleen het kraken van je stappen in de poedersneeuw weerklinkt. Dan verschijnen langzaam de chalets met besneeuwde daken. In tegenstelling tot Bettmeralp moet je hier je eigen eten meenemen, want er zijn geen handelszaken. Alleen een bar-restaurant en een terras op de pistes.

Skiën of genieten

In Belalp vertrek je ook vanuit je accommodatie met ski’s aan je voeten, de liften zijn slechts enkele tientallen meters verwijderd. Net als Bettmeralp zet Belalp in op diversiteit: makkelijke pistes voor beginners, technische afdalingen voor gevorderden, een snowpark voor freestylers en speelse zones voor gezinnen. Met een jaarlijks gemiddelde van meer dan drie meter natuurlijke sneeuw garandeert het resort optimale omstandigheden tijdens het hele seizoen.

Op Belalp is het genieten van het uitzicht. © Eric Vancleynenbreugel

De oriëntatie naar het zuiden zorgt voor uitzonderlijk veel zon, ideaal voor een pauze op het terras. Dat is een troef voor zowel skiërs als voor mensen die willen genieten van het uitzicht. Een laatste tip: verlaat deze prachtige regio niet zonder de lokale raclette, goed op smaak gebracht en met kaaskorst, te proeven. In bijna alle dorpsherbergen kan je ervan smullen.