4 JOURS EN ALSACE

à partir de 225 euro p.p. Vous succombez aux charmes de l’Alsace avec ses maisons aux toits pointus, ses colombages incrustés dans des murs colorés, ses nids de cigogne posés sur des heminées, ses fenêtres où coulent un flot de géraniums et ses ruelles étroites aux pavés luisants.

Info & réservation : 050/330.990 – info@holidayline.be

www.holidayline.be/plusmagazine

Code de réservation : ALSPCL41

Sur 170 km, la Route des Vins d’Alsace serpente à travers 67 villages, bourgs et petites villes pittoresques. Visitez les villes de Mulhouse et Colmar. La situation à la frontière entre la France, l’Allemagne (Europapark à 80 km) et la Suisse (Bâle à 35 km) vous permet de visiter bien plus que l’Alsace uniquement.

Le Best Western Plus Au Cheval Blanc **** est un hôtel typiquement alsacien où vous profiterez d’un cadre charmant, d’une ambiance familiale et d’une excellente cuisine régionale. Situé à 7 km du centre historique de Mulhouse.

Note moyenne des clients de Holidayline : 9/10

EN PRATIQUE

Les prix sont sur la base d’une chambre double confort, suivant les disponibilités.

02/01-30/03/24 avec arrivée le dimanche: € 225 ; les autres jours € 265

; les autres jours 01/04-16/07 et 18/08-17/11/24 avec arrivée le dimanche: € 275, les autres jours: € 325

18/11-24/11/24 avec arrivée le dimanche: € 319; les autres jours € 369

Chambre single à partir de € 299

Promotion à réserver avant le 31/03/24.

VOTRE AVANTAGE