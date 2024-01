5 JOURS EN BRETAGNE

Combourg, situé à 6 heures de route de Bruxelles, est une petite cité de caractère située dans l’arrière-pays, à mi-chemin entre Mont Saint-Michel, Saint-Malo et Rennes (toutes à 35 km).

à partir de 319 euro p.p.

Info & réservation : 050/330.990 – info@holidayline.be

www.holidayline.be/plusmagazine

Code de réservation : BRTPCL18

Combourg est un lieu de vacances vertes et du vélo tourisme: étangs, écluses, bois, forêt domaniale de Mesnil,…Quelques possibilités d’excursions dans la région: la ville médiévale pittoresque de Dinan à 24 km, située entre mer et terre; la ville accueillante, décontractée et surprenante de Rennes, et naturellement le célèbre Mont Saint-Michel (Patrimoine Mondial de l’Unesco). Sur la côte, vous devez voir la station balnéaire renommée de Saint-Malo, avec sa fameuse Cité Corsaire, et Dinard, avec ses belles villas de style Belle Epoque français. La situation est idéale aussi bien pour découvrir la Côte d’Emeraude que l’intérieur du pays.

L’Hôtel du Château *** est un établissement de charme et de caractère dans le plus pur style breton, joliment situé au bord du Lac Tranquille. C’est agréable de séjourner dans le grand jardin intérieur après une journée de découverte et de plaisirs.

Note moyenne des clients de Holidayline : 8,7/10

EN PRATIQUE

Les prix sont sur la base d’une chambre double club, suivant les disponibilités.

02/01-31/05 et 01/10-14/12/24: € 319

01/06-30/09/24: € 335

Chambre single : € 499 / € 529

*02/01-31/03 et 30/09 – 14/12/24: le restaurant est fermé le vendredi soir et le dimanche soir, le dîner est un déjeuner.

VOTRE AVANTAGE