Gagnez des produits d’entretiende Frosch

Frosch annonce l’arrivée imminente d’une blue wave !

Une vague de bonnes nouvelles incarnées par le lancement de quatre nouveautés, des produits d’entretien pour le linge, la vaisselle et les WC. Une chose est sûre, ce ne sont pas des bleus en matière d’effcacité. Leurs formules certifiées Ecolabel, vegan, sans ingrédients d’origine animale et à base de tensioactifs européens d’origine végétale, nettoient linge et surfaces dans le plus grand respect des matières, de notre santé et de notre Planète Bleue.